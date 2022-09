Im Dezember 1996 hatte Günther Jauch seinen ersten RTL-Jahresrückblick moderiert. 2021 machte er Schluss mit "Menschen, Bilder, Emotionen", doch auch ohne ihn soll das Format in diesem Jahr fortgesetzt werden. Das bestätigte der Kölner Sender am Freitag und verriet zudem, dass ein prominentes Duo in Jauchs Fußstapfen treten soll. Neben Thomas Gottschalk, der in Kürze auch die neue "Puppenstars"-Staffel für RTL präsentiert und seit geraumer Zeit auch in "Denn sie wissen nicht, was passiert" glänzt, wird auch Ex-Minister Karl-Theodor zu Guttenberg moderieren.

Gottschalk und zu Guttenberg stünden, so formuliert es zumindest RTL, "für die große thematische Bandbreite der Sendung von Unterhaltung über Gesellschaft bis Weltpolitik." "2021! Menschen, Bilder, Emotionen", also die Jauch-Abschiedsfolge, erreichte im vergangenen Advent etwas mehr als 18 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. In diesem Jahr plant zudem auch Sat.1 einen großen und live gesendeten Jahresrückblick. Moderator der Sendung soll Jörg Pilawa sein.

Sein RTL-Debüt gibt Karl-Theodor zu Guttenberg übrigens schon früher. Bereits im November soll seine erste Doku beim Streamingdienst RTL+ angeboten werden. Thema der Doku soll die Machtpolitik von Wladimir Putin sein. Dafür habe zu Guttenberg in den vergangenen Wochen zahlreiche Interviews mit hochkarätigen Gesprächspartnerinnen und -partnern in der Ukraine und den USA, in England, Deutschland und anderen europäischen Ländern geführt. Produziert wird die Doku von i&u und der Looping Group.