am 23.09.2022 - 12:30 Uhr

Für die besondere Ausgabe, in der sich Kurt Krömer mit Torsten Sträter über Depressionen unterhielt, bekam "Chez Krömer" gerade einen Grimme-Preis, doch auch über diese Folge hinaus hat der RBB damit ein ziemlich sehenswertes Format im Programm, für das es 2020 schon einmal einen Grimme-Preis gab. Nun stehen insgesamt sieben neue Folgen an.

Sechs davon wird das RBB Fernsehen ab dem 1. November immer dienstags um 22:15 Uhr zeigen. Sie stehen zudem einen Tag früher - die erste also schon am 31. Oktober - ab 18 Uhr in der ARD-Mediathek bereit. Eine siebte Folge bleibt exklusiv der ARD-Mediathek vorbehalten.

Als Gäste der Sendung, die im Setting eines Verhörraums aufgezeichnet wird, sind unter anderem der Satiriker und Moderator Jan Böhmermann, Ex-"Bild"-Chefredakteur und Jetzt-YouTuber Julian Reichelt, CDU-Politiker Jens Spahn sowie die Autorin und Prostituierte Salomé Balthus angekündigt. Wann welche Folge gezeigt wird, wurde noch nicht bekannt gegeben.

Produziert wird "Chez Krömer" von probono.