Nach der erfolgreichen Premiere im Jahr 2020 und einer Neuauflage im vergangenen Jahr geht das von i&u TV produzierte Live-Event "YouTopia" in diesem Jahr bereits in die dritte Runde. Diesmal wird zwischen dem 30. September (16 Uhr) und 3. Oktober vier Tage lang rund um die Uhr live gesendet. Gemeinsam mit YouTopia-Erfinder Jacob Beautemps ziehen diesmal Jonas Ems, Alicia Joe, Rewinside, Regina Hixt, JanaKlar und Aditotoro für die vier Tage unter die Kuppel, die diesmal nicht im Kölner Jugendpark, sondern an der Kölner Südbrücke steht.

Während dieser Zeit werden sie sich gemeinsam mit zahlreichen Gästen aus Medien, Politik, Wissenschaft und Kultur, aber auch weiteren Influencerinnen und Influencern, die vorbei schauen, auf vielfältige Weise mit Themen rund um Klimawandel, Umweltschutz und Nachhaltigkeit beschäftigen. Für große Reichweite sorgt schon allein die Tatsache, dass alle Bewohnerinnen und Bewohner den Live-Stream auf ihren jeweilgen Channels zeigen, dazu beteiligen sich auch diverse Gast-Influencerinnen und Influencer.



Zu den politischen Gästen zählen u.a. die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang und der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil. Als weitere Gäste sind Eckart von Hirschhausen, Sven Plöger, Ranga Yogeshwar, Jeannine Michaelsen, Laura Karasek und Eko Fresh angekündigt. Mit eigenen Programmpunkten kommen außerdem Nadine Breaty, The Real Life Guys, Marvin Wildhage, Marc Eggers, SelfieSandra und Malte Zierden in die Kuppel. Und auch Spenden werden wieder gersammelt, diesmal für die Organisation BOS - der Borneo Orang-Utan Survival e.V., die sich für den Schutz und die Auswilderung von Orang-Utans sowie für die Wiederaufforstung der Regenwälder in Borneo einsetzt.

Jacob Beautemps, der die Idee zu "YouTopia" hatte, sagt: "Es ist unglaublich, wie viele Menschen sich hinter dem Gedanken von 'YouTopia' vereint haben. Ich höre immer wieder, dass der Ansatz, 'Gemeinsam statt gegeneinander' die Menschen motiviert und dass sich einfach sehr viele Leute damit identifizieren können. Dieser bewusst positive Ansatz bei einem so schwierigen Thema ist vielleicht etwas, was wir in Zeiten wie diesen noch dringender brauchen als in den Jahren zuvor."

Eckart von Hirschhausen, der auch Gründer der Stiftung Gesunde Erde – Gesunde Menschen ist, sagt zu seiner Teilnahme am Projekt: "Gesunde Menschen gibt es nur auf einer gesunden Erde. Deshalb mache ich mit bei YouTopia. Denn: Klimakrise ist wie nachts aufwachen mit voller Blase. Wir wissen, was zu tun ist. Wir wissen, dass es von alleine nicht besser, sondern schlimmer wird. Aber wir stellen uns lieber schlafend und denken, wenn du die Augen nicht aufmachst, dann geht es vorbei."

Andreas Briese, Country Manager von YouTube Germany: "Wir freuen uns sehr auf die nächste Ausgabe von 'YouTopia'. Denn YouTube ist ein Ort, an dem Ideen miteinander geteilt werden, die etwas bewegen wollen. Der Klimaschutz ist das wichtigste Thema unserer Zeit. Je mehr wir uns damit auseinandersetzen, desto mehr können wir bewirken. Es ist schön zu sehen, wie sich die Idee von Jacob und seinem Team mittlerweile entwickelt hat. 'YouTopia' ist ein großartiger Ort des Austausches zwischen den Generationen geworden, an dem nicht nur Probleme erörtert werden, sondern auch deren Lösung. Unter der Kuppel sind Creator, Politiker, Erfinder, Klimaschützer und die Community vereint, um die Ideen zu finden, die uns alle voranbringen."