Mit "Dark" lieferten Jantje Fries und Baran bo Odar einen der bislang größten internationalen Netflix-Hits aus Deutschland, entsprechend groß dürften bei dem Streamingdienst nun auch die Erwartungen sein, die man an ihre neue Produktion knüpft: Die Mysteryserie "1899". Im Rahmen des "Tudum"-Events, bei dem Netflix im Rahmen von fünf YouTube-Shows etliche Stars auftreten ließ und Trailer gezeigt hat, wurde nun auch der Starttermin für "1899" bekannt gegeben: Ab dem 17. November steht die Serie zum Bingen bereit.

In acht Episoden erzählt die Serie von den mysteriösen Geschehnissen während der Fahrt eines Auswandererschiffs von Europa nach New York. Hoffnungsvoll blicken die Passagiere unterschiedlichster Herkunft auf das anbrechende Jahrhundert. Sie alle träumen von einer besseren Zukunft in der Fremde. Als sie auf dem offenen Meer ein zweites Schiff entdecken, welches seit Monaten als vermisst gilt, nimmt ihre Reise eine unerwartete Wendung. Was sie an Bord vorfinden, verwandelt ihre Überfahrt ins gelobte Land in ein albtraumhaftes Rätsel. Ein Netz von Geheimnissen scheint die Vergangenheit jedes einzelnen Passagiers miteinander zu verbinden.