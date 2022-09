am 27.09.2022 - 15:07 Uhr

Im November startet Netflix ein 13-wöchiges Trainings-Programm, das sich explizit an deutschsprachige PoC-Autorinnen und -Autoren wendet, die bereits Vorkenntnisse im Bereich Drehbuch mitbringen, die man aber explizit für die Entwicklung von Streamingserien und die Arbeit im Writers' Room weiterbilden will. Insgesamt werden sechs Plätze vergeben, bewerben kann man sich durch die Einreichung eines ein- bis zweiseitigen Pitches sowie einer Drehbuch-Schreibprobe bis zum 27. Oktober.

Die Schirmherrschaft hat der Schauspieler, Produzent und Aktivist Tyron Ricketts. Der erklärt: "Wir brauchen Geschichten, in denen Diversität die Normalität ist. Viel zu lange haben wir die Welt lediglich aus einer eurozentrischen Perspektive erzählt, bei der oft der weiße Mann das Subjekt und alle anderen die Objekte waren. Um alternative Perspektiven zu schaffen, ist es wichtig, auch andere Stimmen zu stärken. Mit dem Netflix PoC Incubator tun wir genau das: einen weiteren Schritt in die richtige Richtung."

Der Workshop besteht aus drei Phasen: Nachdem es Ende November zunächst einen Einbklick ind ie Arbeit in einem amerikanischen Writers' Room gibt, erarbeiten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer innerhalb von acht Wochen ein eigenes Serienkonzept und einen Serienpiloten als Drehbuch - begleitet von profilierten Mentorinnen und Mentoren aus der Branche. Zudem sind regelmäßige Veranstaltungen mit Netflix-Führungskräften und namhaften Kreativen der Branche aus Deutschland und den USA geplant. Auch Tyron Ricketts und sein Team von Panthertainment unterstützen die Teilnehmer*innen in diesem Hands-On-Training. Am Ende des Workshops pitchen die Autor*innen ihre Projekte dem Netflix Content Team.

Steffi Ackermann, Creative Executive German Language Original Series bei Netflix, sagt: "Wir können es kaum erwarten, die Ideen der ausgewählten Autor*innen kennenzulernen. Mit dieser Initiative möchten wir dazu beitragen, dass der Talentpool unserer Branche und somit auch die Serien, die wir künftig erzählen, tatsächlich repräsentativer und inklusiver werden. Wir wollen den Geschichten von Menschen, die bisher kaum oder lediglich in Stereotypen repräsentiert wurden, eine Stimme geben. Deshalb richtet sich diese Academy gezielt an Autor*innen aus der PoC-Community.

"Ich freue mich außerordentlich über die Kooperation zwischen Netflix und der DFFB bei diesem innovativen Trainingsprogramm. Die Film- und Fernsehbranche braucht mehr Diversität, sowohl vor als auch hinter der Kamera. Mit diesem Ausbildungsprogramm setzt die DFFB mit Netflix gemeinsam ein Zeichen. Wir fangen bei den Geschichten an, die erzählt werden, und ermutigen PoC Autor*innen, mit ihrem Blick unsere Lebensrealitäten zu beleuchten. Wir sind sehr gespannt, von ihnen zu hören", so Catherine Ann Berger, Direktorin und Geschäftsführerin Deutschen Film- und Fernsehakademie.