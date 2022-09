am 27.09.2022 - 16:00 Uhr

2004 stieß Benjamin Benedict als freier Produzent zur UFA Fiction, 2010 wechselte er als fester Produzent zu dem Unternemen und wurde 2016 schließlich Teil der Geschäftsführung. Doch nun trennen sich die Wege von Benedict und der UFA nach mehr als 18 Jahren. Die Liste der erfolgreichen Produktionen, die in dieser Zeit entstanden sind, ist lang und reicht von "Dutschke", dem Scientology-Film "Bis nichts mehr bleibt" und der "Donna Leon"-Reihe über "Unsere Mütter, Unsere Väter", "Nackt unter Wölfen", die "Ku'damm"-Serie und "Charité" bis zu "Legal Affairs", "Eldorado KaDeWe", "Altes Land" und "Unsere Jahre".

Nico Hofmann, CEO der UFA, würdigt Benjamin Benedict zum Abschied mit den Worten: "Benjamin war fast schon brüderlicher Partner, kluger Geist und Korrektiv in einer Person, und das über lange Jahre. Die Zusammenarbeit mit Benjamin war eine Bereicherung, seit der ersten Minute als wir uns bei der großen Produzentin Katharina Trebitsch in Hamburg kennenlernen durften. Lebenswege verändern sich, sie müssen sich verändern – ich wünsche Benjamin von Herzen alles Gute, Neugier und Offenheit."

Ein neues Kapitel schlägt Benedict nun ab dem 1. November bei den Leonine Studios als Teil der Geschäftsführung von W&B Television auf, der neben ihm weiterhin auch Oliver Vogel, Max Wiedemann und Quirin Berg angehören werden. Quirin Berg, Chief Production und Chief Creative Officer von Leonine Studios, sagt: "Benjamin, Max und mich verbindet ein sehr kollegialer, freundschaftlicher Dialog und wir haben immer mit größtem Respekt auf Benjamins Arbeit als Produzent und Manager geblickt. Seine enge Partnerschaft mit vielen der besten Kreativen, sein Fokus auf Projekte mit besonderer Qualität, die Bandbreite seiner Themen und Erfolge ist außergewöhnlich und macht ihn zu einem absolut herausragenden Kopf unserer Film- und Serienwelt. Es ist uns eine große Ehre und Freude, die enormen Chancen unserer Zeit nun gemeinsam angehen zu können."

Benjamin Benedict selbst dankt zunächst mal ausführlich der UFA: "Dank Katharina Trebitsch konnte ich den Beruf des Produzenten erlernen und durch sie entstand der Kontakt zur UFA und zu Nico Hofmann. Die gemeinsame Arbeit mit Nico war für mich absolut prägend. Ich durfte viel von ihm lernen: den leidenschaftlichen Einsatz für die Klarheit programmlicher Vision, das unermüdliche Streben nach außergewöhnlichen, mitreißenden Erzählungen und vor allem die Ambition, im partnerschaftlichen Prozess mit Kreativen und Senderpartner:innen besondere Serien und Filme zu erschaffen, die ein großes Publikum nachhaltig erreichen und bewegen. Ich bin sehr stolz auf die vielen besonderen Projekte, die im Laufe der Jahre entstanden sind und danke ihm sowie den tollen Kolleg:innen der UFA, den wunderbaren Kreativen und großartigen Senderpartner:innen für die gemeinsamen Arbeiten. Veränderung ist das Prinzip, das zentrale Thema und genau genommen der Sinn des Lebens. Sie ist auch der Kern aller erfolgreichen Erzählungen und für mich ist es nun nach 18 Jahren Zeit für eine Veränderung."

So sagt er über seine neue berufliche Heimat: "Wiedmann & Berg ist für mich eine herausragende und maßstabsetzende Firma. Der Anspruch an Qualität und Popularität sowie der künstlerische und kommerzielle Erfolg sind beeindruckend und sehr inspirierend. Als Zuschauer bin ich ein großer Fan ihrer Projekte wie 'Das Leben der Anderen', 'Dark', 'Der Pass', '4 Blocks' oder auch 'Para' und 'Almost Fly'. Ich kenne Quirin und Max seit über 15 Jahren und schätze ihre Arbeit und Kreativität sehr. Im Frühjahr dieses Jahres haben wir uns schließlich auf eine gemeinsame Zukunft verabredet. Ich freue mich extrem, bei W&B und Leonine eine neue Heimat zu finden und bin voller Vorfreude und Tatendrang, neue und besondere Projekte auf die Beine zu stellen und zum tollen Team von W&B zu stoßen."