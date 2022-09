Während RTL sein Dschungelcamp im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Beschränkungen ausnahmsweise in Südafrika aufgeschlagen hatte, setzten die Briten wie schon im Vorjahr auf eine Produktion in Wales. Doch nachdem sich die Corona-Lage inzwischen entspannt hat, wird nicht nur RTL ins klassische Camp im australischen Murwillumbah zurückkehren, sondern zuvor auch das britische "I'm a Celebrity... Get me out of here".

Während sich an der Moderation durch Ant & Dec nichts ändern wird, wird aber ein Urgestein nicht mehr mit dabei sein: Wie die Produktionsfirma ITV gegenüber britischen Medien bestätigte, wird "Medic Bob" nicht mehr Teil der neuen Staffel sein. Grund sei, dass er zu beschäftigt sei. Einen direkten Nachfolger wird es nicht geben - zumindest nicht vor der Kamera. Die medizinische Betreuung wird durch ein medizinisches Team abseits der Kameras sichergestellt. "Bob wird immer ein Freund der Show bleiben. Wir wünschen ihm alles Gute und danken ihm für seine harte Arbeit", zitiert der "Mirror" die Produktionsfirma ITV.

Das warf natürlich umgehend die Frage auf, ob auch hierzulande auf "den Arzt, dem die Stars vertrauen" verzichtet werden muss - schließlich ist er hierzulande noch stärker in das Format eingebunden. Laut RTL wird Dr. Bob aber in der kommenden deutschen Staffel erneut mit an Bord sein. Damit muss RTL immerhin nur eine langgediente "IbeS"-Kraft ersetzen: Daniel Hartwich wird bekanntlich nicht mehr an der Seite von Sonja Zietlow moderieren, seine Nachfolge tritt Jan Köppen an.