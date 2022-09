Über 21 Prozent Marktanteil hatte RTL Anfang Juni mit seinem damals an einem Freitagabend gesendeten "RTL Turmspringen" geholt; anders als die ebenfalls vor einiger Zeit probierte "Luftballonmeisterschaft" (8%) war das Event rund ums kühle Nass also ein durchschlagender Erfolg. Daran will der Kölner Sender nun mit einem Primetime-Event aus dem Hause RTL Studios anknüpfen: Den "RTL Wasserspielen".

Mit 30 Rutschen auf über 32.000 Quadratmetern und ihren spektakulären Attraktionen bietet die bunte Wasserwelt "Rulantica" des Europaparks Rust die Kulisse für die neue RTL-Show: Ob Free-Fall-, Reifen- oder Steilwandrutsche - große Herausforderungen warten hier auf echte Adrenalin-Junkies. Als das Format im Sommer angekündigt wurde, war von sieben abenteuerlichen Spielen die Rede. Gesendet wird das Event nun am vorletzten Oktober-Samstag, also am 22. Oktober, ab 20:15 Uhr. Aktuell zeigt RTL samstags das wenig starke "Die Puppenstars", Mitte Oktober soll der "Dirty Dancing"-Geburtstag in einer Samstagsshow zelebriert werden.



All die neuen Shows sind nötig, weil der Sender in diesem Herbst auf eine neue Staffel von "Das Supertalent" verzichtet. 2021 waren die Quoten der Castingshow deutlich nach unten gegangen. All diese Shows werden es im Oktober aber mit harter Konkurrenz zu tun bekommen. ProSieben hat eine weitere "The Masked Singer"-Staffel angekündigt und dürfte damit wieder deutlich überdurchschnittliche Zielgruppen-Marktanteile einheimsen.

Die Moderation von den "RTL Wasserspielen" war im Sommer in die Hände von Laura Wontorra und Jan Köppen gelegt worden, beide arbeiten auch unter anderem bei "Top Dog Germany" und "Ninja Warrior Germany" zusammen. Angekündigt ist das Format als rund 200 Minuten lange Sendung, ab 23:30 Uhr soll sich dann "Take Me Out" und somit eine weitere von Jan Köppen präsentierte Sendung anschließen.