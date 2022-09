Schaut man sich die Besetzungslisten vieler "Promi"-Realityformate an, dann lässt sich über die vergangenen Jahre ein Trend ausmachen: Immer mehr davon haben ihre Bekanntheit allein durch die Teilnahme an anderen Reality-Formaten erworben, bei vielen ist die Liste der Teilnahmen an unterschiedlichen Formaten inzwischen erstaunlich lang. Zugleich scharen sie häufig eine inzwischen erstaunlich große Fangemeinde in den sozialen Netzwerken um sich.

Und weil man sich in verschiedenen Formaten, aber auch bei diversen Events immer wieder begegnet, haben sich in diesem Milieu längst auch Freundeskreise gebildet. Einen davon, der sich durch die Teilnahme der Shows gebildet hat, aber auch abseits dieser existiert, will RTL+ künftig im Rahmen des neuen Formats "The Real Life - #nofilter" begleiten. Neue Folgen davon sollen immer montags und mittwochs um 17 Uhr bei dem Streamingdienst erscheinen.

Bislang sind allerdings nur zwei der insgesamt sieben Personen umfassenden Clique bekannt. Das ist zum Einen Cosimo Citiolo, der mal Friseur war und eigentlich gerne mit seiner Musik durchstarten will, zuletzt aber als Insasse des RTL-"Sommerhauses" seine Brötchen verdiente. Zum Anderen Calvin Kleinen, den man unter anderem schon bei "Promis unter Palmen", der "Couple Challenge", "Temptation Island" und dem "Großen Promi-Büßen" gesehen hat und der sein Image als Party-Playboy pflegt.

In dem neuen Format soll er aber "eine ganz neue und weiche" Seite als Familienmensch offenbaren. Generell geht es darum, dass die sieben Realitystars die Türen zu ihrem Privatleben öffnen und das Publikum "mit in ihren verrückten und aufregenden Freundeskreis und ein Leben voller Partys, Projekte und Beziehungen" nimmt. Und weiter heißt es zur Beschreibung: "So hat man die Realitystars noch nie gesehen: Sie unterstützen sich, sie lieben und streiten sich, aber am Ende ist die Clique immer füreinander da." Wer die restlichen fünf Mitglieder der Clique sind, soll zeitnah auf dem Instagram-Kanal thereallife.rtlplus bekannt gegeben werden, der aktuell allerdings noch nicht erreichbar ist. Produziert wird das "The Real Life - #nofilter" von Filmpool Entertainment.