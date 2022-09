Vor allem in Hamburg dürfte man mit zunehmendem Unbehagen verfolgen, wie die Dinge sich bei RTL Deutschland gerade entwickeln: Nachdem Thomas Rabe Anfang der Woche öffentlich das Magazin-Geschäft angezählt hatte und verkündete, dass man aus dem ehemaligen Gruner + Jahr-Portfolio nur noch solche Titel mit RTL zusammenführen wolle, die "wirklich synergetisch" seien, nimmt nun derjenige Manager seinen Hut, der seit Beginn des Jahres eigentlich die Zusammenführung von Gruner + Jahr und RTL koordinieren sollte.

Oliver Radtke scheide "auf eigenen Wunsch und im besten gegenseitigen Einvernehmen" aus, heißt es offiziell. Doch dass er mit sofortiger Wirkung geht und zwar weit bevor seine Aufgabe abgeschlossen ist, legt zumindest nahe, dass er kein Anhänger der neu vorgegebenen Richtung war. Mit Radtke scheidet nun jedenfalls auch das letzte Mitglied der ehemaligen Führungsriege von Gruner + Jahr aus der Geschäftsführung von RTL Deutschland aus. Vor der Zusammenführung war Radtke COO bei Gruner + Jahr und somit auch Vertrauter von Stephan Schäfer, den Thomas Rabe erst Bernd Reichart als Chef des fusionierten Unternehmens vorgezogen und Mitte August schließlich entlassen hatte.

Offiziell sagt Thomas Rabe über den Abgang von Oliver Radtke: "Ich bedauere, aber respektiere die Entscheidung von Oliver Radtke und möchte mich im Namen von RTL herzlich bei ihm bedanken. In mehr als 20 Jahren hat er das Unternehmen Gruner + Jahr in verschiedenen Führungspositionen erfolgreich geprägt. Die Zusammenführung von RTL Deutschland und Gruner + Jahr hat er maßgeblich vorangetrieben. Ich wünsche ihm für seine berufliche und private Zukunft nur das Beste." Und Oliver Radtke dankte im Gegenzug "für das in mich gesetzte Vertrauen über all die Jahre bei Gruner + Jahr, RTL und Bertelsmann". Radtke: "Es war eine großartige Zeit mit sehr vielen tollen Kolleginnen und Kollegen. Ich werde mich dem Unternehmen weiter verbunden fühlen und wünsche allen alles Gute."