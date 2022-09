Journalist Ron Perduss ist seit zehn Jahren als Experte für Verbraucherthemen sowohl im Fernsehen als auch im Radio zu hören. Als solcher bekommt er in Kürze auch eine neue Fernsehsendung bei ntv, parallel zu seinen Aufgaben als Radiomanager. Perduss arbeitete von 2016 an vier Jahre lang als Programmdirektor beim Radiosender Berliner Rundfunk 91,4, seit 2020 leitet er das Programm des Privatsenders Antenne Thüringen und Radio Top 40. Seit Kurzem ist er zudem Podcaster; in "machen oder machen lassen" geht es um Verbraucherthemen.

Sein kommendes ntv-Format heißt schlicht "ntv Service", es soll am 24. Oktober erstmals laufen und dann von Montag bis Freitag immer um 18:35 Uhr ausgestrahlt werden. Neben Perduss führt auch Tamara Bilic durch die Sendung. Sie arbeitete bis 2018 als Redakteurin bei Final Frame Content, seit 2018 gehört sie zum Team von RTL News. Für die Redaktion setzte sie zuletzt Service-Themen um und zählt auch zum Team des Ukraine-Talks bei ntv.



"Explodierende Energiekosten oder steigende Lebensmittelpreise zeigen, wie sehr wir alle unmittelbar von den Folgen der weltweit politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen betroffen sind. „ntv service“ bereitet die Themen verständlich auf und gibt als einzige werktägliche Verbrauchersendung im Privatfernsehen nützliche Tipps für das tägliche Leben. Ich freue mich sehr, dass wir mit Tamara Bilic und Ron Perduss zwei tolle Moderator:innen mit an Bord haben, die die Zuschauer:innen gleichermaßen sympathisch und kompetent zu den wichtigsten Verbraucherthemen auf dem Laufenden halten", sagt ntv-Chefredakteurin Sonja Schwetje. Thema in der Debütsendung am 24. Oktober soll unter anderem sein, wie man Plastik vermeiden kann.