Am Wochenende jährt sich der Todestag von Dirk Bach zum zehnten Mal. Bei RTL moderierte der von vielen liebevoll "Dicki" genannte Entertainer unter anderem das Dschungelcamp. Einige Wochen nach seinem Todestag wird RTL nun in einer knapp eineinhalbstündigen Sendung an Bach erinnern. Versprochen werden Ausschnitte aus seiner Theater- und Fernseh-Zeit sowie Gespräche mit Leuten, die seinen Weg begleitet haben. RTL zeigt die Sendung " Dickie, du fehlst! Warum wir Dirk Bach auch heute noch schmerzlich vermissen" am Donnerstag, 20. Oktober 2022 um 22:35 Uhr.