Hoffnungsträger, Strippenzieher, Ex-Gesundheitsminister: Mit seinen 42 Jahren hat Politiker Jens Spahn, das dürfte weitgehend unbestritten sein, bereits reichlich erlebt. Prägend dürfte insbesondere seine Zeit als Minister während der Pandemie gewesen sein – damals war sein Krisen-Management nicht immer unumstritten. Filmemacher Aljoscha Pause hat Jens Spahn durch die Pandemie begleitet. In Krisensitzungen, bei Auslandsreisen nach Rom, Brüssel oder Paris – durch alle Höhen und Tiefen: Also in Zeiten, in denen Spahn der populärste Politiker des Landes war, aber auch in Momenten, als die Kritik an seinem Wirken groß war.

Das Ergebnis ist eine neunteilige Doku-Reihe, die RTL+ ab dem 2. November veröffentlichen wird: "Second Move Kills – 5 Jahre mit Jens Spahn". Neben Spahn selbst sollen in den jeweils einstündigen Folgen auch Weggefährtinnen und Weggefährten wie Friedrich Merz, Annegret Kramp-Karrenbauer, Karl Lauterbach, Annalena Baerbock oder Kevin Kühnert zu Wort kommen. Kühnert hatte sich ebenfalls für eine Doku-Reihe umfassend begleiten lassen; "Kevin Kühnert und die SPD" gewann kürzlich sogar den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie "Bester Doku-Mehrteiler/Serie".



Weitere Stimmen in "Second Move Kills – 5 Jahre mit Jens Spahn" kommen indes von Journalistinnen und Journalisten, so liefern etwa Robin Alexander, Eva Quadbeck, Markus Feldenkirchen, Hajo Schumacher und Stefan Niggemeier entsprechende Einschätzungen. RTL+ nennt die kommende Reihe einen "tiefen Einblick in das Politikgeschäft und zugleich ein vielschichtiges Porträt eines Politikers, der wie kaum ein anderer polarisiert."

Filmemacher Aljoscha Pause ist bekannt für Langzeitdokus und -studien. Er veröffentliche zuletzt etwa "Wie ein Fremder – Eine deutsche Popmusik-Geschichte" – für diese begleitete er den Sänger der ehemaligen Band Voltaire über mehrere Jahre hinweg. Von Pause kommen auch die Fußball-Dokus "Being Mario Götze" und "Inside Borussia Dortmund".