"Die britische Variante 'Beat the Chasers' ist sicher interessant", hieß es seitens der ARD schon Anfang 2021, konkrete Pläne für eine deutsche Adaption des Ablegers von "The Chase", der 2020 erstmals und seither in fünf Staffeln in Großbritannien lief, gab es damals aber noch nicht. Das hat sich nun geändert: Als Eventwoche als Abschluss der aktuellen Staffel von "Gefragt - Gejagt".

Die letzte reguläre Folge ist am 14. Oktober zu sehen, zwischen dem 17. und 21. Oktober steht im Ersten um 18 Uhr dann "Gefragt - Gejagt: Allein gegen Alle" auf dem Programm. Der Name ist dabei Programm: Statt als Team gegen einen Jäger oder eine Jägerin anzutreten, sind die Kandidatinnen und Kandidaten in dem Ableger auf sich allein gestellt und haben stattdessen mehrere Jägerinnen und Jäger gegen sich.

Externe Inhalte aktiv. Datenschutzerklärung. Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Youtube, der den Artikel ergänzt. Sie können sich den Inhalt anzeigen lassen. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Ich möchte externe Inhalte anzeigen

Konkret läuft es so ab, dass es keine Schnellraterunde zum Einstieg gibt, stattdessen muss die Kandidatin oder der Kandidat in Runde eins bis zu fünf Multiple-Choice-Fragen beantworten, um sich einen Grundbetrag zu erspielen. Damit geht es dann in Runde 2, in dem diese dann entschieden können, gegen wie viele Mitglieder der Quiz-Elite sie antreten möchten.

Die Jägerinnen und Jäger wiederum legen ihr Zeitlimit fest und machen Angebote. Grundsätzlich gilt, dass der mögliche Gewinn höher wird, je mehr Jäger es sind und je mehr Zeit diese zur Beantwortung der Fragen haben. Danach läuft die Uhr so lange, bis eine richtige Antwort gegeben wurde. Sollten die Jäger zuerst bei null Sekunden angekommen sein, erhalten die Herausforderer das Geld - ist wiederum ihr eigenes Zeitkonto zuerst leer, gehen sie leer aus.

Moderiert wird auch der Ableger von Alexander Bommes. Der sagt: "Jedes Mitglied unserer Quiz-Elite allein ist ja schon furchteinflößend, aber die Jagd auf alle zusammen wird für unsere Kandidatinnen und Kandidaten eine nie dagewesene Herausforderung."