am 30.09.2022 - 16:16 Uhr

Ulla Fiebig, die in diesem Jahr die Leitung des SWR-Landessenders Rheinland-Pfalz übernommen hat, kommt beim Umbau voran. Im Sommer wurde angekündigt, dass die Zuständigkeiten und Ressorts der Hauptabteilungen neu zugeschnitten werden, nun folgte auch die Benennung der beiden neuen Hauptabteilungsleiterinnen. Der SWR-Verwaltungsrat hat dabei Fiebigs Vorschlägen zugestimmt.

Die Leitung der Hauptabteilung "Info, Aktuelles, Radio" übernimmt demnach Berate Höbermann. Hier werden die Landeshörfunkwellen SWR1 Rheinland-Pfalz und SWR4 Rheinland-Pfalz organisatorisch in einer Radio-Unit gebündelt und mit SWR Aktuell Rheinland-Pfalz und der Landespolitik-Redaktion unter ein Dach gestellt. Höbermann hat ihre journalistischen Wurzeln beim SWR Rheinland-Pfalz, wo sie 1994 ihre Karriere als Reporterin im Studio kaiserslautern begann. Ab 2008 war sie dann fürs ZDF tätig, zuletzt war sie seit 2020 dort als Abteilungsleiterin in der Hauptabteilung Programmplanung insbesondere mit Organisations- und Entwicklungsprozessen für die Format- und Programm-Steuerung befasst.

Monica Mellino leitet künftig die neue Hauptabteilung "Zentrale Entwicklung und Regionen RP" (die bisherige Hauptabteilung SWR4 RP). Diese wird neu gestaltet und künftig die fünf rheinland-pfälzischen Regionalstudios sowie einen kompakten Entwicklungsbereich beheimaten. Hier werden interdisziplinäre Infrastrukturprojekte, digitale Projekte und Pilotprojekte für die gesamte Direktion vorangetrieben und koordiniert. Mellino ist seit 2007 Leiterin der Abteilung Controlling, Personal und Finanzen.

Ulla Fiebig erklärt zu den Personalien: "Beate Höbermann und Monica Mellino sind beides starke Persönlichkeiten. Sie bringen durch ihre vielfältigen Erfahrungen und Fähigkeiten genau das mit, was wir für die Weiterentwicklung des SWR jetzt brauchen. Es geht um eine klare Fokussierung auf unsere Kernkompetenzen Regionalität und Aktualität im Sinne unseres Auftrags und unseres Publikums. Es geht auch darum, die digitale Transformation klug und kooperativ zu gestalten und um eine lebendige und moderne Unternehmenskultur. Ich bin überzeugt, dass beide dafür die besten Voraussetzungen und Ideen mitbringen. Für uns im Landessender Rheinland-Pfalz und den SWR insgesamt erwarte ich neue Impulse, die uns gemeinsam voranbringen."

Für Intendant Kai Gniffke zahlen die Strukturveränderungen auf die strategischen Ziele des WDR ein. "Wir stellen mit der neuen Struktur Regionalität und Aktualität in den Fokus und stärken die Kraft unserer multimedial arbeitenden Regionalstudios. Ich freue mich sehr, dass wir für die Leitung der neuen Hauptabteilungen zwei so erfahrene und kompetente Kolleginnen gewinnen konnten", so Gniffke.