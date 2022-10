am 04.10.2022 - 10:00 Uhr

© Banijay

Astrid Quentell und Mirek Nitsch, die die 1995 gegründete Produktionsfirma bislang geführt haben, sind auch unter dem neuen Banijay-Dach weiter in der Geschäftsführung. Der größte Erfolg der Produktionsfirma ist "Die Höhle der Löwen", die gerade wieder bei Vox für hervorragende Quoten sorgt. In der Vergangenheit war Sony auch die Heimat zahlreicher Sitcom-Erfolge wie "Ritas Welt", "Nikola", "Mein Leben und ich" oder "Die Camper", zudem stand man hinter den Serien "Der Lehrer" und "Heldt". Zu den aktuellen Produktionen gehört eine zweite Staffel der Daytime-Show "Waschen, Schneiden, Leben! - Mein neues Ich" für ZDFneo.

Astrid Quentell, Geschäftsführerin von Noisy Pictures, erklärt zum Eigentümer-Wechsel: "Wir freuen uns riesig, mit unserem Team jetzt Teil der Banijay-Gruppe zu sein. Für die Zukunft setzen wir so einerseits auf die erfolgreiche Fortführung unseres eigenständigen Labels mit Kontinuität in unseren Produktionen und andererseits auf frische Impulse im kreativen Austausch in der neuen Familie."

Und Banijay Germany-CEO Marcus Wolter lässt wissen: "Sony Pictures in Deutschland steht für hochwertige fiktionale Produktionen, einen starken Katalog und Erfolgsproduktionen wie „Die Höhle der Löwen“. Auf diesem Fundament wird das Team der Noisy Pictures zu einer weiteren Hitschmiede der Banijay-Germany-Familie werden."