Sie hängen an Bushaltestellen und Ampeln, in Kneipen und Uni-Mensen, an Briefkästen und Bäumen oder auch an allen möglichen anderen Stellen: Aushänge und Zettel. Aufnahmen davon sammelt Joab Nist schon seit 2010, zunächst in Berlin, seit 2020 auch in ganz Deutschland. Rund 55.000 sind dadurch bislang insgesamt zusammengekommen - und bei vielen davon bringt einen vor allem die vermutete Geschichte dahinter zum Lächeln.

Die ARD will das nun als Grundlage für eine neue Serie nehmen. Unter Federführung der ARD Degeto und gemeinsam mit der Produktionsfirma Bavaria Fiction sollen die verschiedenen ARD-Anstalten "individuelle Zettel-Geschichten" aus ihrer Region aufgreifen und erzählen. Entstehen soll so in Zusammenarbeit mit dem Creator der Accounts "Notes of Germany" und "Notes of Berlin" ein "erzählerischer Road-Trip durch Deutschland" für die ARD-Mediathek im Rahmen von jeweils 30-minütigen Episoden. Mit dabei sind HR, MDR, Radio Bremen, RBB, SR, SWR und WDR - im Umkehrschluss beteiligen sich also nur der Bayerische und der Norddetusche Rundfunk nicht.

Christoph Pellander, Redaktionsleiter der ARD Degeto: "Zettel als Inspiration und Taktgeber für hochemotionale und individuelle Geschichten aus ganz Deutschland: Jede Folge von "Notes of Germany" soll mit wunderbaren Kreativen die stärksten und schrägsten Geschichten aus der jeweiligen Region zum Leben erwecken - ein hochspannender Seismograf der aktuellen Befindlichkeiten im Land. Ein Gemeinschaftsprojekt, das so nur mit und in der ARD möglich ist. Und eine Hommage an die Notizen und Fundstücke, die wir alle aus unserer Umgebung kennen. Von Ampeln, Bäumen oder Bushaltestellen. Mal sind sie lustig, mal sind sie skurril oder traurig. Sie haben aber eines gemeinsam: Sie bringen ein kurzes Statement in wenigen Worten auf den Punkt. Die ARD erzählt nun fiktional die Geschichten hinter diesen Statements."

"Der Zettel lebt - nicht nur in Berlin, sondern in ganz Deutschland. Und er beweist, dass wir trotz aller Unterschiede eine gemeinsame Sprache sprechen: Notes, die animieren, berühren, aufregen und Diskussionen auslösen. Wir freuen uns auf den kreativen Roadtrip mit der Degeto, den Landesrundfunkanstalten und der ARD-Mediathek", so Karsten Günther, Produzent und Marcus Ammon, Geschäftsführer Content, Bavaria Fiction.