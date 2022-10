Die Leonine Studios setzen ihren Expansionskurs weiterhin fort: Mit Wirkung zum heutigen 4. Oktober übernimmt das von Fred Kogel geführte Unternehmen zunächst 50 Prozent der Anteile an der Gebrueder Beetz Filmproduktion GmbH & Co. KG mit ihren Standorten in Berlin, Hamburg und Köln mit Option auf die Übernahme der restlichen 50 Prozent. Schon jetzt liegt die Kontrollmehrheit aber bei Leonine. An der Tochter Gebrueder Beetz Filmproduktion Lüneburg übernimmt Leonine sogar direkt sämtliche Anteile.

Auch nach der Übernahme bleibt Gebrueder Beetz als eigenständiges Unternehmen und marke innerhalb des Segmentes Leonine Production bestehen, dem außerdem auch hyberbole, i&u TV, Madame Zheng Production, Odeon Fiction, SEO Entertainment, W&B Television und Wiedemann & Berg Film angehören. Die beiden Unternehmensgründer Christian und Reinhardt Beetz bleiben als Geschäftsführer weiterhin an Bord, daneben wird künftig auch Fred Kogel, der neben seiner Funktion als CEO auch den Bereich Non-Fiction-Produktion und Lizenzeinkauf bei Leonine verantwortet, Teil der Geschäftsführung. Georg Tschurtschenthaler, der bei Gebrueder Beetz schon lange als Senior Producer und Showrunner tätig ist, wird in diesem Zuge zum Chief Creative Officer befördert und kümmert sich als solcher um die Entwicklung neuer High-End-Dokus.

Die Entscheidung, die Unabhängigkeit aufzugeben und unters Leonine-Dach zu schlüpfen, erklären Christian und Reinhardt Beetz mit den großen Herausforderungen, vor denen der internationale Dokumentarfilm stehe: "Die Ansprüche an die Produktionen haben sich vervielfacht und der Markt hat sich stark internationalisiert. Das globale Publikum erwartet erstklassige und hochwertige Dokumentarfilme. Um aus Deutschland heraus weiterhin für den weltweiten Markt zu arbeiten, braucht es einen starken Partner. Unter dem Dach von Leonine eröffnen sich uns eine Vielzahl spannender Chancen, nationale und vor allem auch internationale Kooperationen und Koproduktionen umzusetzen. Wir konzentrieren uns darauf, unser Slate an High-End Dokumentationen im Film- und Serienbereich mit einem globalen Bezug weiter auszubauen und intensivieren damit unsere langjährig bestehenden Partnerschaften mit Sendern, Streamern und Vertrieben."

Leonine-CEO Fred Kogel sagt zu seinem neuesten Zukauf: "Mit der Gebrueder Beetz Filmproduktionsgruppe haben wir uns im Dokumentar-Bereich mit dem profiliertesten Produktionsunternehmen Deutschlands verstärkt. Die neue Aufstellung eröffnet uns gemeinsam mit dem herausragenden Team der Gebrueder Beetz Filmproduktion eine Vielzahl an Möglichkeiten, am starken nationalen und internationalen Marktwachstum im Dokumentationsbereich zu partizipieren. Hier werden wir in eigene High-End-IPs mit internationalem Auswertungspotenzial und in die Entwicklung eigener Stoffe investieren. Christian und Reinhardt Beetz sind Vordenker und bekannt für ihre wegweisenden hochwertigen Produktionen, die auch regelmäßig international reüssieren und Preise gewinnen. Die inhaltliche Ausrichtung passt hervorragend zum Premium Content-Anspruch von Leonine. Wir freuen uns außerordentlich, Christian und Reinhardt als zwei der besten kreativen Köpfe zusammen mit ihrem Team willkommen zu heißen."

Die Gebrueder Beetz Filmproduktion hat seit ihrer Gründung im Jahr 2000 bereits mehr als 250 Produktionen umgesetzt, darunter die Oscar-nominierte Doku "Open Heart", die Emmy-nominierten Dokus "The Cleaners" und "Die Jagd nach Gaddafis Milliarden" und die Netflix-Doku "Rohwedder - Einigkeit und Mord und Freiheit". Mit "Reeperbahn - Special Unit 65" steht noch in diesem Jahr die Veröffentlichung der ersten vom GMPF als High-End-Dokuserie geförderte Reihe zur Veröffentlichung in der ARD-Mediathek an. In Cannes wird in Kürze "A Century of Sex Education" präsentiert.