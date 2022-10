Wie erst jetzt bekannt wurde, liegt die Programmgeschäftsführung des Angebots ARD Kultur bereits seit dem 1. Oktober in Händen eines Duos: Bettina Kasten und Kristian Costa-Zahn haben nun das Sagen. Sie haben die Aufgabe von Programmgeschäftsführer Robert Ritzow übernommen, der "aus persönlichen Gründen" darum gebeten habe, die Leitung des Angebots abzugeben. Sowohl Kasten als auch Costa-Zahn gehörten schon seit Anfang 2022 zum erweiterten Führungsteam von ARD Kultur.

"Bettina Kasten und Kristian Costa-Zahn haben in den vergangenen Monaten mit großem persönlichen Engagement und Knowhow bereits viel für ARD Kultur geleistet. Ich freue mich sehr, dass wir beide nun gemeinsam als Team für die neue Programmgeschäftsführung gewinnen konnten", erklärte MDR-Intendatin Karola Wille, die zugleich auch einen Dank an Robert Ritzow aussprach. Der MDR ist federführend mit der Gestaltung von ARD Kultur beauftragt.



Bettina Kasten soll auch künftig das Partner- und Projektmanagement bei ARD Kultur verantworten. Zuvor war die Kulturexpertin in verschiedenen Positionen beim ZDF tätig. Costa-Zahn war vor seiner Zeit beim Kulturangebot unter anderem Produzent und Creative Director bei Banijay LAB, Endemol Shine Beyond und als Head of Creation bei UFA LAB.