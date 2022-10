Vor dem Hintergrund der Energiekrise hat RTL für den Donnerstagabend ein "RTL aktuell Spezial" angekündigt. Unter dem Titel "Leben in der Krise - Wie kommen wir durch den Winter?" wird Moderatorin Pinar Atalay mit Udo Sievering von der Verbraucherzentrale NRW unter anderem über Publikumsfragen zu den Themen Preisentwicklung und Energiekrise sprechen.

Ein Restaurantinhaber berichtet außerdem in der Sondersendung über seine Erfahrungen mit einem Eintrittsgeld für Gäste, um die gestiegenen Energiekosten zu decken. Das News-Special hat eine Länge von 15 Minuten - wodurch sich der Beginn der Vorberichterstattung rund um das Spiel der Europa Conference League zwischen dem 1. FC Köln und dem FK Partizan auf 20:30 Uhr verschiebt.

Es ist in den zurückliegenden Wochen nicht das erste Mal, dass RTL ein Special einbaut, um die Fußball-Berichterstattung zu verkürzen - angesichts einer Anstoßzeit von 21:00 Uhr scheint man sich in Köln also - in Anlehnung an den neuesten Sendetitel - bisweilen die Frage zu stellen: "Wie kommen wir bis zum Anpfiff?".