ProSieben steckt dieser Tage in den Vorbereitungen zweier Politik-Primetimeshows, die an den kommenden beiden Montagen zur besten Sendezeit ausgestrahlt werden sollen. Nächste Woche begrüßen Linda Zervakis und Louis Klamroth Bundesminister Robert Habeck, um mit ihm unter anderem über die Klima-Thematik zu sprechen. Auch eine Woche später, also am 17. Oktober, ist "Die ProSieben Politik Show" im Programm vertreten, dann sollen Bürgerinnen und Bürger zahlreichen Politikerinnen und Politikern "auf den Zahn fühlen" können, wie es in einer Ankündigung des Senders heißt – weitere Details wurden nicht mitgeteilt.

Ab dem 24. Oktober stellt ProSieben seine Montags-Primetime dann wieder auf Fiction um. Zurückkehren wird eine altbekannte Serie, gerade auf diesem Sendeplatz. Primetimefüllend setzt der Kanal dann auf die amerikanische Sitcom "The Big Bang Theory". Welche Folgen exakt gezeigt werden sollen, steht noch nicht fest, klar ist aber, dass es viele sein werden.



Ab 20:15 Uhr plant ProSieben aktuell mit 16 Ausgaben am Stück – an nur einem Abend wird somit annährend eine ganze Staffel gesendet. Der Marathon der Chuck-Lorre-Serie endet somit erst gegen halb vier Uhr nachts. Weiterhin füllt ProSieben auch sein Nachmittagsprogramm mit der einstigen CBS-Sitcom. Von "The Big Bang Theory" laufen montags bis freitags ab etwa 15:30 Uhr immer drei Folgen am Stück.