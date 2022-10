"Now or Never" heißt es im Titel der Vox-Sendung "Paartherapie" und das Pendel hat eher in Richtung "Never" ausgeschlagen. Nach vier gezeigten Episoden an zwei Montagen nimmt Vox die Sendung nämlich wieder aus dem Programm. Viel zu schwach waren die gemessenen Quoten jener Produktion, die auf dem Sendeplatz nach dem starken "Die Höhle der Löwen" zu sehen war. In dieser Woche sanken die Ergebnisse der 23:30-Uhr-Folge etwa auf zweieinhalb Prozent – nachdem schon die 22:55-Uhr-Folge mit 4,4 Prozent für einen deutlichen Einbruch der Ergebnisse gesorgt hatte. Nur rund 380.000 und 180.000 Personen sahen das Format, das vorab schon bei RTL+ zum Abruf bereit stand.

Mit sofortiger Wirkung übernehmen nun wieder die Auswanderer. Ab der kommenden Woche programmiert Vox montags ab 22:50 Uhr alte Folgen von "Goodbye Deutschland". Durch die Programmänderung gibt es auch neue Startzeiten der Nachtprogramme von Vox, diese starten etwas später als zunächst geplant.



"Paartherapie" ist eine Produktion der Film Five. Darin lassen sich vier Paare auf eine von Kameras gefilmte Therapie bei Dr. Stephanie Kossow ein. Mit dabei sind unter anderem Franzi und Felix: Ein junges Pärchen, das schon früh zusammengekommen ist und es gerade ein zweites Mal miteinander versucht, nachdem der Tod von Felix' alkoholkranker Mutter das Leben der beiden von heute auf morgen auf den Kopf stellte. Im Gespräch mit der Ärztin geht um die Verarbeitung des Schicksals, aber auch um Franzis Gefühl, sich bisweilen dumm zu fühlen. Bei einem anderen Paar, das sich während des Lockdowns kennenlernte, stellt sich die Frage, ob die beiden womöglich etwas zu früh zusammengezogen sind.