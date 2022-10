am 07.10.2022 - 10:08 Uhr

In Großbritannien hat die TV-Sendung "Changing Rooms" schon eine längere Vergangenheit, sie lief nicht nur um die Jahrtausendwende herum einige Jahre lang bei der BBC, inzwischen ist auch eine Neuauflage bei Channel 4 am Start. Für RTLzwei setzte Banijay Productions nun eine deutsche Version um, die Teil eines neuen Aufräum-Abends beim Sender wird. Bekanntlich setzt RTLzwei ab dem 26. Oktober auf den Neustart "Wir räumen auf – Wie viele Dinge hast du?" (DWDL.de berichtete).

Lead-Out wird dann "Changing Rooms" – die Sendung startet also um 21:15 Uhr. Protagonisten der Auftaktfolge sind Sven und Corinna sowie Jan und Mona. Sie sind befreundet, wohnen nicht weit voneinander entfernt. Das eine Paar wünscht sich ein freundlicheres Wohnzimmer, das andere ein Kinderzimmer für die einjährige Tochter. Kern der Sendung ist, dass ein Paar für das jeweils andere diesen Wohnwunsch erfüllt – am Ende kommt die Auflösung: Gefällt das Entstandene oder nicht?



Am späteren Mittwochabend setzt RTLzwei ab Ende Oktober dann auf zwei thematisch passende Produktionen als Wiederholung. Ab 22:15 Uhr gibt es "Clever Wohnen – mehr Platz für uns" zu sehen. Die Sendung war erstmals 2020 im Programm und lief auch 2021 zur Primetime. Ab 23:15 Uhr kehrt dann die einstige Daytime-Produktion "Dein Krempel oder ich!" ins Line-Up zurück. Darin heißt es: Ausmisten oder Trennung? 2017 im Nachmittagsprogramm erstausgestrahlt, holte die Produktion zwischen rund drei und fünfeinhalb Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. "Dein Krempel oder ich" wurde von Imago TV umgesetzt. Über eine Staffel kam die Produktion allerdings nie hinaus.