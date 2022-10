Mit einer Neuauflage von "Geh aufs Ganze" machte Sat.1 Ende vergangenen Jahres gute Erfahrungen und auch abseits dieses Programms setzen Verantwortliche in diesen Monaten vermehrt auf Fernsehideen vergangener Zeit, wie "Dalli Dalli", "Die 100.000 Mark Show" oder "Der Preis ist heiß" zeigen. Sat.1 hat nun gleich vier Neuauflagen auf einen Schlag angekündigt, die allesamt im Rahmen so genannter "Sat.1 Kultshow-Wochen" Einzug ins Programm finden sollen. Der Sender spricht von einer vierwöchigen Event-Programmierung im Winter in der Primetime. Alle vier Shows sind Primetimeformate und kommen von Noisy Pictures (bisher bekannt als Sony Pictures Film- und Fernseh Produktions GmbH).

Konkret geht es um neue Versionen von "Jeopardy", "Die Pyramide", "Die Gong Show" und "Dating Game". "Jeopardy" dürfte dabei zu den bekanntesten Sendungen zählen, der Gameshow-Klassiker lief in Deutschland in den 90ern bei RTL und bekam zuletzt bei RTL Up eine tägliche Neuauflage spendiert, die allerdings nicht allzu langlebig war. In der Quizshow müssen die Teilnehmenden die richtigen Fragen zu vorgegebenen Antworten finden.



"Die Pyramide" lief ab Ende der 70er Jahre für längere Zeit im ZDF, 2012 gab es eine von Micky Beisenherz moderierte Neuauflage im Programm von ZDFneo und ZDF. Ende der 90er lief das Spiel als "Hast du Worte?" vormittags in Sat.1, Moderator war unter anderem Jörg Pilawa. In der Show müssen vorgegebene Begriffe erklärt werden. "Die Gong-Show" war schon im NDR und bei RTL beheimatet, ehe Sat.1 vor knapp 20 Jahren auf das Comedy-Format setzte. Marco Ströhlein führte damals durch das Programm. Im kommenden Winter heißt es wieder: Wer hat ein (verborgenes) Talent, das er schon immer mal auf der großen Bühne zeigen wollte? Es gibt eine neue Jury, die überzeugt werden will, die im anderen Fall aber ganz schnell mittels eines Gongs die Aüfführung stoppen kann.



Und dann wäre da noch "Dating Game – Wer soll dein Herzblatt sein?" – unter leicht verändertem Titel bringt Sat.1 die Kult-Kuppelshow, einst im Ersten beheimatet, zurück. Mehr als den Satz "Und hier ist dein Herzblatt" muss man wohl gar nicht sagen. "Herzblatt" ist übrigens eine weitere Show, die er inzwischen wieder in Diensten von Sat.1 stehende Pilawa in seiner Karriere bereits moderiert hat.