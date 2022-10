An den kommenden beiden Montagen wird es in der ProSieben-Primetime politisch. Linda Zervakis und der kommende "Hart aber fair"-Moderator Louis Klamroth wollen dann ab 20:15 Uhr je zwei Stunden lang Probleme und mögliche Lösungen, etwa zur Klima- und Energiekrise diskutieren. Anders als zunächst geplant, wird die Sendung in der kommenden Woche aber nicht unter dem Motto "Ein Jahr Klimaminister Robert Habeck" stehen. Der Bundesminister von den Grünen hat, wie ProSieben unserer Redaktion bestätigte, aus terminlichen Gründen abgesagt.

Seine Partei schickt nun Katrin Göring-Eckardt in die ProSieben-Show. Sie wird dann allerdings nicht die einzige Politikerin sein, die sich den Fragen und der Diskussion stellt. Ebenfalls angekündigt sind inzwischen Jens Spahn, der ehemalige Bundesgesundheitsminister der Union und jetzige stv. Parteivorsitzende sowie SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert. Am Gremium der mitdebattierenden Expertinnen und Experten ändert sich indes nichts. Teil der Sendung sind auch Wirtschaftswissenschaftlerin Claudia Kemfert und der Journalist Markus Feldenkirchen.



"Die ProSieben Politik Show" ist eine Produktion der Firma K2H. Sie setzte im vergangenen Jahr schon mehrere politische Inhalte für ProSieben um, nämlich die Primetime-Interviews mit Olaf Scholz, Armin Laschet und Annalena Baerbock. Zudem produzierte sie "Die Bundestags-Wahl-Show".

An dieser nahm damals übrigens bereits Katrin Göring-Eckart teil. Sie war zu Gast in einer besonderen Ausgabe, in der die Bühne den Townhall-Gästen gehörte und in der sich Politikerinnen und Politiker die Sorgen und Meinungen der Bevölkerung anhörten. Die insgesamt drei "Bundestagswahl-Shows" erzielten damals zwischen rund sechs und etwa neun Prozent bei den Umworbenen.