"Besonders kreative, innovative bzw. effektive Design-, Promotion- und Markenkommunikationsmaßnahmen" sind es, die am Montagabend zum nunmehr 24. Mal mit den Eyes & Ears Awards ausgezeichnet wurden - nach zwei Jahren Corona-Edition nun wieder im Rahmen einer Gala im Filmtheater am Sendlinger Tor in München. Die Anzahl der vergebenen Preise - in den meisten Kategorien in Gold, Silber und Bronze, war dabei einmal mehr riesig. Besonders häufig Gold gab es dabei für Arbeiten von oder für ProSiebenSat.1.

Dabei hatte es eine Kampagne der Jury besonders angetan, die gar nicht fürs Programm eines der Sender warb: Es war die von der Seven.One AdFactory ins Leben gerufene Aktion "#Flutwein - Unser schlimmster Jahrgang", bei der es darum ging, durch den Verkauf von nach der Flut geborgenen Weinflaschen von Winzern aus dem Ahrtal Spenden zu sammeln. Allein diese Kampagne erhielt Gold in den Kategorien Bestes Cross-Social-Media Storytelling, Best Cases in a Worst Case Crisis und Beste innovative Idee, sowie Silber in der Kategorie Bests Influencer-Marketing. Und obendrein gab's auch noch den "Eyes & Ears Spezialpreis". Zur Begründung für den Spezialpreis hieß es: "Die Jury war sich einig: Diese Kampagne war besonders effektiv und wertvoll. Mit verschlammten, nicht mehr verwertbaren Weinflaschen eine Spendenaktion dieser Größe aufzurufen, über die dann auch noch weltweit (!) in den Nachrichten berichtet wird – das ist besonders auszeichnungswürdig. Diese Aktion hat dem Schlimmsten etwas Positives eingehaucht: Hoffnung für die betroffenen Menschen!"

Weitere Preise für ProSiebenSat.1 umfassten beispielsweise die Kampagne für das Comeback von "TV Total", bei dem man kurz vor dem ansonsten unangekündigten Start immer wieder das Logo im Programm aufblitzen ließ. Einen Preis gab's auch für die "Fake Love Ads", die für "How fake is your love" geschaltet wurden. Die Jury schreibt dazu: "Mit den Online-Werbemitteln auf passenden Webseiten wird der Kern der Sendung auf eine raffinierte Art und Weise umgesetzt, um die Zuschauenden zu triggern und Interesse zu wecken. Das funktioniert!" Nun ja: Die Sendung hatte zum Start weniger als eine halbe Million Zuschauerinnen und Zuschauer und wurde nach einer Folge ins Nachtprogramm verschoben. Preise gab's unter anderem auch für die zeitweise umbenennung von Sat.1 in Schmitz.1 und die Kampagne zu "The Voice Kids".

Gleich zehn Mal Gold konnte das ZDF für sich reklamieren. So wurden beispielsweise die Vorspänne von "Volle Kanne" und "planet e", die Designs von "heute" und "Frontal", das Influencer-Marketing für "Becoming Charlie" sowie die Inlandskorrespondenten-Kampagne mit "filmisch starken Proträts von ZDF-Köpfen" ausgezeichnet. RTL verpasste häufig ganz knapp das Spitzentreppchen und findet sich so häufig wie niemand sonst auf den Silber-und Bronze-Rängen wieder, auch in Köln kann man sich aber über auf Gruppen-Ebene betrachtet neun Mal Gold freuen.

Das grundlegende RTL-Rebranding unter dem Motto "RTL United" bekam dabei gleich doppelt Gold in den Kategorien "Bestes Designpaket für Sender/Plattform" sowie "Beste integrierte Kampagne für Sender/Plattform". Die Jury urteilt übers Design: "Alle Marken des Konzerns harmonisieren, symbolisieren Vielfalt und Nachhaltigkeit – diese komplexe Aufgabe hat RTL mutig, frisch und wiedererkennbar gelöst: Mit der individualisierbaren Farbigkeit und den schlanken Lettern steht RTL United für eine dynamische Marke, die funktioniert!" Preise gab's unter anderem auch für die Kampagne für "Mälzer und Henssler liefern ab", für die "Toggo Tour" von Super RTL als bestes Live-Event oder für "Nitro Innovation Day 2022" als bestem B2B-Spot.

Apropos B2B: Der Nitro-Auftritt im Rahmen der RTL-Präsentation bei den Screenforce Days wurde ebenfalls mit einem Preis in Gold für den Besten Schnitt geehrt. Wie sich Warner Bros. Discovery auf den Screenforce Days präsentiert hat, war der Jury sogar gleich zwei Preise wert: Bestes Studio Ausstattung/Szenenbild (Gold) sowie Beste Regie (Silber). Gold ging in der Regie-Kategorie an den One-Shot-Spot für "Gute Unterhaltung mit Pierre M. Krause" des SWR, der auch generell als Bester Programm-Spot im Bereich Unterhaltung ausgezeichnet wurde. In Sachen Print- und Plakat-Gestaltung gingen sowohl Gold ("Power of Laugh") als auch Bronze an Comedy Central, die besten Station-IDs liefen zur Weihnachtszeit bei Arte und für die beste Digital-Präsenz wurde das TikTok-Format "Your Money" des HR ausgezeichnet.

Vergeben wurde am Montag auch noch der "Inspiration Award", der laut Beschreibung für "eine herausragende Person, die die Kreativbranche im Bereich der audiovisuellen Medien nachhaltig inspiriert", gedacht ist. Ausgezeichnet wurde hier die "virtuelle Influencerin" @noonoouri, die es inzwischen auf über 400.000 Follower auf Instagram bringt - bzw. ihr Schöpfer Joerg Zuber.

Im Folgenden: Alle Preisträgerinnen und Preisträger sowie die Jury-Begründungen für die Gold-Auszeichnungen