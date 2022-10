Nicht selten fährt der Spartensender One die höchsten Reichweiten eines Tages mit seinen vorabendlichen Wiederholungen der ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" ein. Aktuell laufen montags bis freitags ab 18:40 und 19:25 Uhr Folgen, die 2019 erstmals im deutschen Fernsehen zu sehen waren. Beginnend am 14. November 2022 wird die Telenovela-Schiene bei One nun sogar noch ausgebaut. Fortan gibt es bereits ab kurz nach 17 Uhr tägliche Serien zu sehen. An diesem Tag startet der Sender die Ausstrahlung von "Rote Rosen" und beginnt dabei mit der allerersten Folge, die einst 2006 erstausgestrahlt wurde.

Somit kommt nochmals die Geschichte von Petra Jansen on air, gespielt von Angela Roy, deren Leben zusammenbricht, als sie feststellt, dass ihr Thomas, mit dem sie seit Langem verheiratet ist, eine Liebhaberin hat, die noch dazu ein Kind von ihm erwartet. 214 Folgen lang erzählten die Macherinnen und Macher diese Geschichte – und weitere Storys um die damals neu eingeführten Locations "Drei Könige" und "Carlas".



Für "Rote Rosen" muss ab Mitte November die Serie "Die Straßen von San Francisco" bei One komplett weichen. "Drei Engel für Charlie", zur Zeit noch ab 17 Uhr im Programm, ist ab dann bereits nachmittags gegen halb vier im Programm vertreten. Weirerhin ungeklärt ist, wie viel Nachschub von den deutschen Dailys noch entsteht. Weil die Finanzierung von "Rote Rosen" und "Sturm der Liebe" offenbar immer schwieriger wird, hatte die Das-Erste-Führung den Fortbestand beider Serien jüngst infrage gestellt. Die aktuellen Verträge sehen eine Produktion neuer Folgen noch bis Ende 2023 vor.

Die neue Programmierung von One zeigt: Der Stellenwert von "Rote Rosen" und "Sturm der Liebe" dürfte innerhalb der ARD zuletzt auf keinen Fall gesunken sein. Testläufe anderer Programme im Sommer, "Team Hirschhausen" und "Leichter leben", waren Quotenflops.