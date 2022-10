Bei All3Media Deutschland sieht man großes Wachstumspotential im fiktionalen Bereich und bündelt alle Fiction-Aktivitäten künftig in der neuen Tochter All3Media Deutschland Fiction mit Sitz in Berlin und weiteren Dependancen in Köln und München. Filmpool Fiction, das diverse "Polizeirufe", "Tatorte" und Reihen wie "Kommissar Dupin" produziert, wird innerhalb der neuen Produktionsfirma als Label erhalten bleiben, Iris Kiefer soll dort auch weiterhin als Geschäftsführerin fungieren.

Die Leitung der gesamten All3Media Deutschland Fiction übernimmt aber Irina Ignatiew-Lemke. Sie ist seit 25 Jahren in der Branche tätig und war in der Vergangenheit unter anderem schon Geschäftsführerin von Red Arrow International und betreute während dieser Zeit auch Serien wie "Lilyhammer" und "Bosch". Zuletzt hatte sie 2017 ihre eigene Firma Boxworks Media gegründet und unter anderem die Deutsche Telekom beim Aufbau von Magenta TV beraten, zudem war sie u.a. Executive Producerin bei der Serie "Wild Republic".

"Wir wollen eine ‚kreative Herzkammer‘ für talentierte Autor*innen, Regisseur*innen und Produzent*innen sein, in der wir gemeinsam unterhaltsame, gesellschaftlich relevante und international vermarktbare Inhalte entwickeln und kreieren. Ich danke Taco und All3Media für ihr Vertrauen und freue mich auf die spannende Herausforderung sowie die Zusammenarbeit mit Iris und ihrem großartigen Team", so Irina Ignatiew-Lemke zu ihrer neuen Aufgabe. In den kommenden Monaten soll dieses Team noch weiter wachsen.

Taco Rijssemus, CEO von All3Media Deutschland, erläutert die Gründe für die Neugründung von All3Media Deutschland Fiction so: "Als eines der größten unabhängigen Produktionsunternehmen Deutschlands wollen wir dem rasanten Wandel in der Produktionslandschaft Rechnung tragen und unsere Aktivitäten im Bereich Fiction deutlich ausbauen. Wir glauben fest an die internationale Strahlkraft der deutschen Fiction und das große Synergiepotential mit den weiteren Produktionsfirmen innerhalb der All3Media Gruppe. Ich freue mich sehr, dass wir mit Irina eine herausragende Expertin, die seit über 25 Jahren erfolgreich in der Medien- und Filmbranche arbeitet, für dieses Vorhaben gewinnen konnten. Ihre unternehmerische und strategische Kompetenz sowie ihre Leidenschaft für außergewöhnliche Stoffe machen sie zur perfekten Besetzung für diese Rolle."