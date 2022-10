am 11.10.2022 - 14:45 Uhr

"Abschließen möchte ich diese Laudatio - einfach um Igor eine Freude zu machen - mit einer Nachricht an alle Antisemiten, Rassisten, Anti-Feministen und AfD-Sympathisanten vor den Fernsehgeräten: Ihr seid Vollidioten." Mit diesen Worten beendete der Musiker Danger Dan am Sonntagabend im Konzerthaus am Berliner Gendarmenmarkt bei der Verleihung des Musikpreises Opus Klassik seine Laudatio für den Pianisten Igor Levit. Wer jedoch die zeitversetzte Übertragung im ZDF verfolgte, bekam allerdings eine veränderte Version dieser Laudatio zu hören.

Das ZDF kürzte die Rede von Danger Dan um genau zwei Worte: "und AfD-Sympathisanten" wurde für die TV-Ausstrahlung rausgeschnitten. Levit veröffentlichte die ungeschnittene Rede später bei Twitter und machte so auf den Eingriff des ZDF aufmerksam. Nun kann man natürlich die Meinung vertreten, dass eine allgemeine Beschimpfung der AfD-Wählerinnen und -Wähler nicht hilfreich für eine sachliche Debatte ist – dass das ZDF aber in solcher Weise ohne Kennzeichnung in eine Rede einer dritten Person eingreift, ist unabhängig davon bemerkenswert und fragwürdig.

Externe Inhalte aktiv. Datenschutzerklärung. Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Sie können sich den Inhalt anzeigen lassen. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Ich möchte externe Inhalte anzeigen

Auf Anfrage des Medienmagazins DWDL, wer für die Zensur der zwei Worte verantwortlich ist und aus welchem Grund man sich dafür entschieden hat, antwortete das ZDF am Dienstagmittag nur schmallippig, dass "unter Zeitdruck ein Fehler passiert" sei, den man korrigieren werde. Aktuell ist auch in der ZDF-Mediathek noch die gekürzte Version zu sehen (etwa nach 1:01 Stunden). Wer aus welchem Grund die Entscheidung traf beantwortete das ZDF nicht.

Schlüssig klingt diese Begründung nicht: Das gezielte Herausschneiden zweier Worte aus einer Dankesrede braucht definitiv mehr Zeit als eine Laudatio so zu senden, wie sie auch gehalten wurde. Weder die Motivation der Verfälschung noch die Verantwortung sind damit beantwortet. Bei der Übertragung des Musikpreises Opus Klassik, der 2018 als Nachfolger des "Echo Klassik" eingeführt wurde, handelte es sich um eine hausintern realisierte Produktion des ZDF in Zusammenarbeit mit dem Verein zur Förderung der Klassischen Musik e.V.

Igor Levit und Danger Dan machten aus ihrer Haltung zur AfD auch in der Vergangenheit schon keinen Hehl und wählen dafür auch häufiger deutliche Worte. Levit bezeichnete die AfD beispielsweise als "Faschistenpartei". Als Levit mit dem Bundesverdienstorden ausgezeichnet wurde, gab AfD-Fraktionschefin Alice Weidel in einem Brief an Bundespräsident Steinmeier wiederum ihre Empörung zu Protokoll und bezeichnete Levit als "politischen Aktivist mit radikalen linken Ansichten".