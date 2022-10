Eine Folge an Weihnachten, eine an Neujahr und eine weitere an Ostern - was die Ausstrahlungstermine des "Traumschiffs" angeht, gibt es im ZDF seit vielen Jahren keinerlei Überraschung. Diesmal ist das allerdings anders, denn überraschend hat der öffentlich-rechtliche Sender jetzt eine neue Folge der beliebten Reihe für den 20. November angekündigt.

An diesem Tag zeigt das ZDF bereits ab 16:00 Uhr das Eröffnungsspiel der Fußball-Weltmeisterschaft zwischen dem Gastgeberkand Katar und Ecuador. Im Anschluss an die WM-Übertragung beginnen um 19:15 Uhr die "heute"-Nachrichten, gefolgt von der "Terra X"-Reihe "Unsere Kontinente" - ehe um 20:15 Uhr "Das Traumschiff" in See sticht.

Die neue Folge führt die Crew um den von Florian Silbereisen gespielten Kapitän Max Parger nach Lappland. In weiteren Rollen sind unter anderem Barbara Wussow, Daniel Morgenroth, Collien Ulmen-Fernandes sowie Popsänger Sasha zu sehen. Doch was ist mit den traditionellen "Traumschiff"-Sendeplätzen? "In diesem Jahr und in 2023 gibt es jeweils vier 'Traumschiff'-Folgen, es bleibt also trotz der Lappland-Folge im November bei den gewohnten Folgen an Ostern, Weihnachten und Neujahr", erklärte eine ZDF-Sprecherin auf DWDL.de-Nachfrage.

"Traumschiff"-Fans kommen am 20. November übrigens gleich doppelt auf ihre Kosten, denn bereits um 10:15 Uhr wiederholt der Sender die Emirate-Folge aus dem Jahr 2009. Damals waren noch Siegfried Rauch, Heide Keller und Horst Neumann mit an Bord.