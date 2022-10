am 12.10.2022 - 10:50 Uhr

Wie schon im Vorfeld der Bundestagswahl vor einem Jahr, wird ProSieben auch in der kommenden Woche wieder Politikerinnen und Politiker mit Bürgerinnen und Bürgern konfrontieren. Wie der Sender jetzt ankündigte, werden am kommenden Montag in der "ProSieben Politik Show" SPD-Chef Lars Klingbeil, Grünen-Chefin Ricarda Lang, Linken-Chefin Janine Wissler und FDP-Fraktionschef Christian Dürr mit dabei sein.

ProSieben spricht von einem "Realitätscheck", wenn die Spitzenpolitiker den Bürgerinnen und Bürgern zuhören müssen. Dabei geht es um die Frage, wie sie auf "Sorgen, Nöte und konkrete Forderungen" reagieren, so ProSieben.

Übertragung wird die von K2H produzierte "ProSieben Politik Show" live aus Berlin, die Moderation übernehmen erneut Linda Zervakis und Louis Klamroth, der im kommenden Jahr die Nachfolge von Frank Plasberg bei der ARD-Talkshow "Hart aber fair" übernehmen wird.

Bereits in dieser Woche war eine Folge der "ProSieben Politik Show" zur besten Sendezeit zu sehen. Mit im Schnitt nur 570.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie einem Marktanteil von 4,6 Prozent in der Zielgruppe stieß das Format allerdings nur auf wenig Interesse. Im Vorfeld hatte ProSieben zudem umplanen müssen: Ursprünglich war für diese Woche ein Auftritt von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck geplant.