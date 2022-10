am 12.10.2022 - 11:42 Uhr

Das NDR Fernsehen hat ein neues Polittalk-Format mit "Tagesthemen"-Moderator Ingo Zamperoni angekündigt. Im "NDR Bürgerparlament", so der Titel, sollen Bürgerinnen und Bürger "scharf und respektvoll" miteinander diskutieren - "statt mit Polemik", wie der Sender mitteilte. Für das Format soll das Fernsehstudio in Hamburg dem britischen Unterhaus nachempfunden werden.

Das Konzept sieht vor, dass in jeder Ausgabe rund 20 Menschen "quer durch die gesellschaftlichen Schichten" an der Diskussion beteiligt sind. Zamperoni gibt im Zuge dessen den "Parlamentsvorsitzenden". Durch Aufstehen signalisieren die "Parlamentarier", dass sie das Wort wünschen und haben schließlich maximal eine Minute Zeit, ihr Argument passgenau und konzentriert zu platzieren.

Um Teil des "Bürgerparlaments" zu werden, können sich die Zuschauerinnen und Zuschauer ab sofort für die neue Sendung bewerben. Unter den Diskutanten könne durchaus auch ein Prominenter oder eine Politikerin sein, heißt es. Eine Sonderrolle hätten diese aber nicht, auch nicht mit Blick auf die Redezeit. Dazu kommt zusätzlich Publikum, das immer wieder ebenfalls seine Meinung sagen kann.

"Beim 'NDR Bürgerparlament' zeigt sich, dass verschiedene Meinungen keine Ausnahme sind, sondern in einer Demokratie der Regelfall. Und dass Debatten von allen geführt werden können", erklärt der NDR das Konzept. Geplant sind für den November zunächst zwei Sendungen, in denen es um die Themen "Verzicht? Nicht mit mir!" und "Gendern? Euer Ernst?" gehen wird. Die Ausstrahlung erfolgt am Dienstag, den 8. November um 22:00 Uhr beziehungsweise eine Woche später um 21:00 Uhr.