Seit Jahren läutet Florian Silbereisen mit seiner erfolgreichen ARD-Show "Adventsfest der 100.000 Lichter" die Adventszeit ein. Auch in diesem Jahr plant Das Erste die Ausstrahlung einer weiteren Folge der Primetime-Show, doch die Fußball-WM bringt den altbekannten Rhythmus etwas durcheinander. Anders als in den Jahren zuvor wird das Format nicht am Samstag vor dem ersten Advent im Programm zu finden sein, sondern am Freitag vor dem zweiten Advent. Die Verschiebung hängt freilich mit der im November und Dezember in Katar stattfindenden Fußball-Weltmeisterschaft zusammen.

