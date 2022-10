am 13.10.2022 - 10:25 Uhr

Nadine to Roxel wird Chefreporterin Politik im Hauptstadtstudio von RTL und ntv. Es handelt sich dabei um eine neu geschaffene Position. Die 41-jährige Journalistin ist bereits seit 2009 für RTL Deutschland tätig und berichtet seit 2016 im Berliner Studio beider Sender als politische Korrespondentin. Seit 2021 ist sie außerdem für die Berichterstattung über das Bundeskanzleramt und Olaf Scholz zuständig.

"Mit Nadine to Roxel als Chefreporterin Politik werden wir unsere Hauptstadt- und Kanzlerberichterstattung weiter stärken und ausbauen. Das freut mich sehr. Sie ist die Idealbesetzung für diese zentrale Aufgabe", so Nikolaus Blome, Ressortleiter Politik bei RTL News, über die Personalie.

Nadine to Roxel: "Politik einordnen, erklären und auch zu hinterfragen - das ist in diesen Krisenzeiten besonders wichtig. Deshalb freue ich mich auf die Aufgabe als politische Chefreporterin. Gemeinsam mit dem starken Team der RTL News werden wir unsere Nutzerinnen und Nutzer weiter verlässlich und verständlich über die politischen Entscheidungen in der Hauptstadt informieren."

Nach ihrem Studium der Kultur- und Medienwissenschaften volontierte Nadine to Roxel an der RTL-Journalistenschule. Danach begann sie ihre berufliche Laufbahn bei RTL West, erst als Korrespondentin für Landespolitik, später auch als Politikchefin. Aktuell ist sie dem Publikum auch als Moderatorin und politische Expertin für die ntv-Wahlsondersendungen bekannt. Zudem steht sie für das "Trendbarometer" vor der Kamera.