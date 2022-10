am 13.10.2022 - 11:49 Uhr

Über 700 Folgen des "Trödeltrupps" hat RTLzwei seit dem Start im Jahr 2009 inzwischen produzieren lassen und bestritt damit eine Zeit lang sein Vorabendprogramm, später gab es auch regelmäßige Primetime-Einsätze, inzwischen läuft die Sendung am Sonntagnachmittag. Dort gibt es auch immer wieder noch nicht gezeigte Folgen zu sehen, deren Produktion allerdings schon länger zurück liegt. Am 1. November steht nun aber wieder eine ganz frische Produktion an - für die RTLzwei auch zum ersten Mal seit 2017 wieder die Primetime frei macht.

Am 1. November um 20:15 Uhr läuft eine "Trödeltrupp"-Spezialsendung, für die die Originalbesetzung aus Otto, Mauro und Sükrü wieder zusammengekommen ist. Sie fahren nach Hessen zum Rentner-Ehepaar Lydia und Herbert Bormann, die selbst passionierte Tördler sind. In den vergangenen Jahrzehnten haben sich jedoch etliche Möbelstücke angehäuft, die niemand kaufen möchte.

Seit einigen Jahren laufen die Geschäfte dementsprechend schlecht, sodass das Ehepaar sich nun zur Ruhe setzen möchte. Da sie es aber alleine nicht schaffen, die Masse an Möbeln loszuwerden, erhalten sie nun Hilfe vom "Trödeltrupp". Nach der obligatorischen "Schatzsuche" soll eine große Verkaufsaktion dafür sorgen, dass die ambitionierte Wunschsumme der Familie erreicht werden kann.

Der "Trödeltrupp"-Tag beginnt am 1. November aber bereits am frühen Morgen mit Wiederholungen, ab 16 Uhr sind dann auch bereits Folgen in Erstausstrahlung zu sehen. Produziert wird der "Trödeltrupp" von der Good Times Fernsehproduktion.