Über eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer sahen Ende Oktober 2021 zur Primetime ausgestrahlte Geschichten von "X-Factor", jener Kultsendung also, die RTLzwei ganzjährig am Wochenende im Morgenprogramm hat. Wenn sich in diesem Jahr Halloween nähert, gibt es wieder eine große Dosis des Formats beim Sender. Am Sonntag, 30. Oktober plant RTLzwei mit insgesamt 19 Episoden, morgens nur kurz von Teleshopping und nachts von "The Walking Dead" unterbrochen. Schon vor Sonnenaufgang, gegen sechs Uhr morgens, geht es dann los.

Highlight dieser Programmierung sind sicherlich zwei neue und in Deutschland produzierte Ausgaben, die ab 20:15 und 21:15 Uhr zu sehen sein werden. Sie kommen von W&B Television. Ab 22:15 Uhr schließt sich zudem die Wiederholung der deutschen Folge an, die im Vorjahr debütierte. Erzähler Jonathan Frakes wurde auch für die deutsche Version gewonnen. Wie "Wunschliste" berichtet, werden sich Fans aber auf eine neue Stimme von Frakes einstellen müssen. Sein bisheriger Synchronsprecher Detlef Bierstedt ist in Rente gegangen.

Auf Übersinnliches eingestimmt werden RTLzwei-Zuschauerinnen und -Zuschauer auch schon am Samstag, 29. Oktober, dann sendet der Kanal nämlich zur Primetime die beiden "Akte X"-Filme, ab halb ein Uhr nachts schließen sich zudem Episoden der elften "The Walking Dead"-Staffel an.

Ein Wiedersehen gibt es indes auch im wochentäglichen RTLzwei-Nachmittagsprogramm. Sollte die neue Immobilien-Show "Mieten Kaufen Live" angesichts ihrer schwachen Quoten wirklich die geplanten drei Wochen durchhalten, endet der Testlauf am letzten Oktober-Freitag. Ab Montag, 31. Oktober ist dann die Rückkehr der Scripted Reality "SOS – Retter im Einsatz" um 17:05 Uhr geplant. Angesichts von bis dato nur 2,6 Prozent Zielgruppen-Marktanteil braucht das Format selbst Rettung – die könnte durchaus erfolgen, denn künftig hat es die "Südklinik am Ring" als Lead-In. Das Format ist – Mini-Änderungen außen vor gelassen – bisher als "Klinik am Südring" in Sat.1 bekannt und mit Blick auf die Quoten auch beliebt. Sat.1 will keine neuen Folgen produzieren, Filmpool macht die Südklinik nun für RTLzwei weiter.