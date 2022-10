Der zu Warner Bros. Discovery Deutschland gehörende Free-TV-Sender TLC wird ab November zwei US-Serien aus dem eigenen Haus ins Programm aufnehmen und somit erstmals in seiner deutschen Geschichte amerikanische Serienware anbieten. Konkret geht es um den Klassiker "Emergency Room" und den Krimi "The Closer".

Von "ER" ist vorerst die Ausstrahlung der ersten fünf Staffeln geplant. Zu sehen sind darin unter anderem George Clooney als Doktor Ross und Anthony Edwards in der Rolle des Mediziners Mark Greene. TLC wird die Serie nicht nur an seinem Medical-Sonntag ins Programm nehmen, sondern auch in der wochentäglichen Daytime. Tagsüber laufen jeweils zwei Folgen ab etwa 14:25 Uhr im TLC-Programm. Los geht es am 7. November.

Sonntags rundet "ER", beginnend am 13. November, ab 23:15 Uhr das Abendprogramm ab, das zuvor aus den Factuals "Dr. Pimple Popper", "Dr. Mercy" und "Die Fußchirurgen" besteht. Mit "ER" füllt TLC künftig sonntags auch tagsüber eine größere Schiene. Mehrere Folgen des Formats sind für die Zeit zwischen 10:30 und 15:30 Uhr vorgesehen.

Sieben Staffeln will TLC indes von "The Closer" ins Programm hieven, immer samstags zur besten Sendezeit und im Doppelpack. Los geht es am 5. November. Kyra Sedgwick spielt in der Krimiserie die tragende Rolle als Deputy Chief Brenda Leigh Johnson. Diese leitet in der Serie eine Spezialeinheit, die sich mit sensiblen, hochkarätigen Mordfällen beschäftigt. Als erstklassige Verhörspezialistin soll sie Geständnisse aus den Verdächtigen herauskitzeln. Die beiden Episoden sollen jeweils in der Nacht von Samstag auf Sonntag ab 0:15 Uhr wiederholt werden.