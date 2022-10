Die steigenden Corona-Infektionszahlen machen auch in diesem Herbst nicht vor der Fernsehbranche Halt. Nun hat es Oliver Welke erwischt. Wie das Zweite Deutsche Fernsehen am Freitag erklärte, hat sich der Moderator der "heute-show" mit dem Virus infiziert und wird entsprechend die dieswöchige Ausgabe der Satire-Show nicht moderieren können, da er sich in häuslicher Isolation befindet.

Ein Ersatz ist schon gefunden: Den Job als "heute-show"-Host übernimmt in dieser Woche Till Reiners. Der gebürtige Duisburger ist nicht nur in dem Freitagabendformat regelmäßiger Gast, auch in der ZDF-Sendung "Die Anstalt" tritt Reiners häufig auf. Zudem hat er im Frühjahr 2022 die "Happy Hour" bei 3Sat übernommen, die zuvor von Sebastian Pufpaff moderiert wurde. Als Gäste in der "heute-show" sind für diesen Freitag Gisa Flake, Olaf Schubert und Claus von Wagner angekündigt.

Die "heute-show" ist auch in diesem Herbst ein echter Publikumsmagnet: Die zurückliegende Ausgabe kam, inklusiver zeitversetzter Nutzung, auf an die 4,7 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Bei den 14- bis 49-Jährigen ergab sich somit eine herausragende Quote in Höhe von etwas mehr als 25 Prozent. Die "heute-show" läuft freitags um 22:30 Uhr und somit vor der linearen Premiere des "ZDF Magazin Royale" mit Jan Böhmermann.

Auch Böhmermann war in diesem Jahr bereits einmal wegen einer Corona-Infektion verhindert, seine Show im Kölner Studio zu moderieren. Anders als nun Oliver Welke wurde er aber nicht ersetzt. Im März 2022 lief daher eine Show, die Böhmermann aus der Isolation heraus präsentierte. Im Studio war ein großer Bildschirm aufgestellt, über den Böhmermann zugeschaltet war.