am 17.10.2022 - 11:40 Uhr

Olli Dittrich streift sich wieder den Bademantel über. Während die Zukunft seiner WDR-Sendung "Dittsche" schon seit Monaten unklar ist, steht nun fest, dass der zaudernde Thekengrantler im Herbst zumindest in einer XXS-Version ins ARD-Programm zurückkehrt. Im Rahmen der kommenden ARD-Themenwoche, die unter dem Motto "Wir gesucht! Was hält uns zusammen?" steht, soll "Dittsche" vom 7. bis 10. November in dreiminütigen Clips "erkenntnisreich Alltagserlebnisse und Begegnungen" reflektieren.

Ebenfalls wieder mit dabei ist Imbisswirt Ingo, darstellt von Jon Flemming Olsen. Philosophiert werden soll nach ARD-Angaben immer einige Minuten vor der "Tagesschau" über falsche und richtige Vorbilder, Nachbarschaftshilfe, Nächstenliebe, ebenso wie über Energie, frische Luft, positive Streitkultur oder Instagram. Die vier neuen Kurz-Folgen werden von beckground tv Hamburg umgesetzt.



"Dittsche" lief erstmals 2004 im deutschen Fernsehen. Seitdem sind 30 Staffeln und mehr als 260 Folgen zu sehen gewesen. In den jüngsten Staffeln hatten unter anderem Oli Schulz, Jan Böhmermann und Bjarne Mädel Gastauftritte.