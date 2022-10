© Samsung

Zum Start der Fernsehmesse MIPTV hat Samsung jetzt auch Neuigkeiten für den deutschen Markt angekündigt. Konkret hat das Unternehmen eine Partnerschaft mit ZDF Studios geschlossen, die den Start eines eigenständigen Senders der erfolgreichen ZDF-Dokureihe "Terra X" vorsieht. Für Samsung ist das ein Novum: Bei "Terra X" handelt es sich um den ersten eigenen IP-Kanal in Deutschland. Mit Dokumentationen über Natur, Geschichte, Archäologie und Abenteuer in fernen Ländern sollen viele Zielgruppen angesprochen werden, heißt es.

In Großbritannien ist unterdessen schon vor wenigen Tagen "The Jamie Oliver Channel" an den Start gegangen. Auf dem FAST-Channel laufen rund um die Uhr Shows mit dem beliebten TV-Koch, darunter "Jamie's Quick & Easy", "Jamie Together", "Jamie & Jimmy's Food Fight Club" und "Jamie's Super Food". Auch für den spanischen, französischen, italienischen und schwedischen Markt hat Samsung neue Kanäle in Aussicht gestellt.

"In den vergangenen zwölf Monaten verzeichnete Samsung TV Plus weltweit ein 100-prozentiges Wachstum der Zuschauerzahlen", so Richard Jakeman, European Head of Business Development. "Wir sind stolz auf diese schnelle Fortschrittsrate und freuen uns, erstaunliche neue Inhalte zu starten, die unser Publikum genießen kann. Mit den neuesten Entwicklungen in unserem Content-Portfolio bietet Samsung TV Plus weiterhin ein Free-TV-Erlebnis der nächsten Generation, während wir in die Zukunft von FAST investieren".