am 17.10.2022 - 15:25 Uhr

Die unter anderem mit einem Oscar ausgezeichnete Schauspielerin Julianne Moore wird Hauptdarstellerin einer für 2023 geplanten Serie, die ihre Heimat bei AMC und Sky haben soll. Die Rede ist von acht Folgen, die auf der wahren Geschichte von Mary Villiers basieren. Diese, gespielt von Moore, brachte ihren Sohn George dazu, König James I. zu verführen und dessen einflussreicher Geliebter zu werden. So entwickelten sich die Villiers, eigentlich einfachen Verhältnissen entstammend, zum einflussreichen Mutter-Sohn-Gespann.

Liza Marshall, ausführende Produzentin der Serie namens "Mary & George", sagt: "Die unglaubliche Julianne Moore ist unsere Traumbesetzung für Mary - eine Frau, die von ihren Zeitgenossen verdammt wurde, aber immer die klügste Person im Raum war. Unbeugsame Frauen wie Mary sind zu oft aus der Geschichte herausgeschrieben worden, aber mit DC Moores brillanten Drehbüchern und Oliver Hermanus' Regie werden rufen wir ihre außergewöhnliche Geschichte in einer einzigartigen, unübersehbare Serie zurück."



Sky wird die Serie in seinen Kernländern, darunter auch Deutschland, zeigen. NBCUniversal Global Distribution übernimmt den internationalen Vertrieb im Auftrag von Sky Studios. Dan McDermott, President of Original Programming AMC Networks und AMC Studios: "Eine faszinierende, gerissene und geniale Figur wie Mary Villers passt genau zu den kultigen Charakteren von AMC Networks."

Meghan Lyvers, Director of Original Drama bei Sky Studios, nannte Mary Villiers "eine der faszinierendsten, komplexesten und außergewöhnlichsten Persönlichkeiten der britischen Geschichte." Die Serie ist inspiriert von dem Sachbuch "The King's Assassin" von Benjamin Woolley. Drehstart ist Anfang 2023.