Nicht nur RTLzwei reagiert auf die schwachen Quoten von Neustarts, auch bei Vox ändert sich die Primetime. Der Sender baut mit sofortiger Wirkung den Freitagabend um. Dort lief zuletzt die neue Produktion "Das spanische Dorf". In einem spanischen Dorf stehen sehr günstige Immobilien für all jene bereit, die den Ort mit ihren Geschäftsideen bereichern. Der Mix aus "Goodbye Deutschland" und "Die Höhle der Löwen" erfüllte mit zwischen gut dreieinhalb und knapp fünf Prozent in der klassischen Zielgruppe die Erwartungen aber nicht unbedingt. Insgesamt schauten zuletzt linear etwas mehr als 600.000 Menschen zu.

Künftig wird die Sendung daher zwei Stunden später, also erst ab 22:15 Uhr, zu sehen sein. Helfen soll zuvor "Goodbye Deutschland", das sich früher schon am Freitagabend ziemlich achtbar geschlagen hatte. In dieser Woche zeigt man eine neue Folge, die den Titel "Hoffen und Bangen auf Mallorca" trägt, kommende Woche geht es bei den Auswanderern um "Mut und Sorge unter der Sonne".



Die Änderung führt auch zu Verschiebungen im Nachtprogramm. So werden die "Vox Nachrichten" in der Nacht auf Samstag etwas früher als geplant laufen, nämlich bereits ab 0:20 Uhr. Die Wiederholung des Spielfilms "The Expendables 3" hingegen findet sich erst später im Programm wieder. Der Streifen, auch zu sehen am Donnerstababend, wird erst gegen 0:40 Uhr starten. Kommende Woche verzichtet Vox dann sogar komplett auf die eigentlich geplante Wiederholung des Films "96 Hours – Taken 3".

Vergangene Woche tat sich der Spielfilm ab 22:20 Uhr im Vox-Programm richtig schwer: Weniger als drei Prozent bei den Umworbenen fuhr der Streifen "The Expendables" ein.