Als RTLzwei Anfang dieses Jahres die erste Staffel von "Star Trek: Picard" im deutschen Free-TV zeigte, kamen die Episoden auf im Schnitt knapp 600.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. "Star Trek: Discovery", eine andere für Trekkies interessante neue Serie, läuft indes seit mehreren Monaten bei Tele 5 als deutsche Free-TV-Premiere – und sorgt dort montags mit regelmäßig an oder gar über eine halben Million Fans für gute Zahlen. Nun steht fest, wann Tele 5 auch "Star Trek: Picard" zeigen wird. Passieren soll das wenig verwunderlich im Verbund mit "Discovery".

Tele 5 holt nun ab 28. November Sir Patrick Stewart in seiner ikonischen Rolle als Captain Jean-Luc Picard aus dem Ruhestand – zu sehen ist die Serie jeweils nach "Star Trek: Discovery", also um 21:15 Uhr. Die erste Staffel besteht aus zehn Episoden. Die Handlung spielt am Ende des 24. Jahrhunderts - und 14 Jahre nach seinem Ausscheiden aus der Sternenflotte, lebt Jean-Luc Picard (Sir Patrick Stewart) ein ruhiges Leben auf seinem Weingut, dem Château Picard. Als er von der geheimnisvollen jungen Frau Dahj (Isa Briones) aufgesucht wird, die seine Hilfe braucht, merkt er bald, dass alles womöglich mit seiner eigenen Vergangenheit verknüpft ist.



Prime Video hat in Deutschland bereits die zweite Staffel gezeigt. Und es kommt noch mehr. Aktuell laufen die Arbeiten an einer dritten Staffel der Serie. Gerüchte, wonach keine vierte Staffel geplant sei, halten sich.