am 20.10.2022 - 14:47 Uhr

Als Sat.1 im Sommer 2013 bei seinem Dailytalk "Britt" den Stecker zog, konnte es dem Sender gar nicht schnell genug gehen. Noch bevor der Privatsender alle bereits produzierten Folgen zeigte, lief die Abschiedsausgabe im Nachmittagsprogramm – und der Rest wurde irgendwo am Programmrand beim Spartensender Sat.1 Gold versendet. Dass Britt Hagedorn nun, neun Jahre später, wieder zu den Hoffnungsträgern von Sat.1 gehört, sagt daher wohl viel aus. Über das deutsche Fernsehen im Allgemeinen und die Lage von Sat.1 im Speziellen.

Zwei Wochen nachdem Richterin Barbara Salesch, diesmal beim Konkurrenten RTL, wieder auf ihren langjährigen 15-Uhr-Sendeplatz zurückgekehrt ist, läutet Sat.1 also die Rückkehr des Nachmittags-Talks ein. Täglich um 16:00 Uhr soll die inzwischen 50-jährige Moderatorin ab Montag mit ihren Gästen über Themen sprechen wie: "Albtraum Botox – früher warst du schön!" oder "Tattoosucht – du siehst aus wie Karneval!". Zum Auftakt begrüßt Hagedorn zum Thema "Anders als Andere – ich will so bleiben wie ich bin" unter anderem eine Pornodarstellerin im Ruhestand.

"Ich dachte, dieses Kapitel wäre zu Ende", sagt Hagedorn am Donnerstag auf einer digitalen Pressekonferenz von Sat.1 und macht keinen Hehl daraus, dass sie nicht lange überlegen musste, als die Comeback-Anfrage eintrudelte. "Es dauerte gefühlt nur ein paar Sekunden und dann kam dieses aufregende Gefühl zurück." Und doch wolle sie nicht da weitermachen, wo sie vor neun Jahren aufgehört hat. "Es muss eine Entwicklung in der Sache sein", betont die Talkerin. "Ich habe mich verändert, ich bin älter geworden. Ich kann und will ja auch nicht stehen bleiben."

© Seven.One Daniel Rosemann

Dass "Britt" nun einen Solo-Start hinlegt, war übrigens anders geplant. Ursprüngliche sollte die Talkshow im Rahmen der neuen Vorabend-Show "Volles Haus" gesendet werden, die nun erst Anfang 2023 kommen wird. "Auf dem Weg zum 'Vollen Haus' haben wir den Talk mit Britt wieder für uns entdeckt", so der Sat.1-Chef. "Wir haben ganz tolles Feedback bekommen und gesehen, wie viel Spaß uns das macht." Und so darf Hagedorn nun also schon mal loslegen, bevor die übrigen Elemente der neuen Vorabend-Schiene demnächst folgen.

Neuer Vorabend-Anlauf für Boschmann

Bevor das "Haus" seine Pforten öffnet, schraubt Sat.1 aber auch schon abseits von "Britt" an seinem Programm, allen voran mit dem Start einer täglichen Version von "Mein Mann kann", die dem jüngsten Primetime-Erfolg der Promi-Ausgaben geschuldet ist. "Wir brillieren durch die Einfachheit", ließ der von den Proben zugeschaltete Moderator Daniel Boschmann auf der Pressekonferenz wissen und fügte hinzu: "Wir sind gekommen, um zu bleiben." Dabei weiß Boschmann nur zu gut, wie schwer das ist, schließlich hat er mit der Quizshow "Ab durch die Mitte" und dem nach nur einem Jahr abgesetzten Magazin "Endlich Feierabend!" bereits zwei Vorabend-Flops auf dem Konto.

Nicht ausgeschlossen jedoch, dass Sat.1 seinem Früh-Moderator demnächst noch ein weiteres Format im Vorabendprogramm anvertrauen wird. Angesprochen auf den Retro-Trend und den Erfolg der Neuauflage von "Geh aufs Ganze!" mit Buschmann und Kult-Moderator Jörg Drageer, sagt Daniel Rosemann: "Vielleicht zonkt es bald im Vorabend. Wer weiß das schon?" Nur das "Glücksrad" dürfte so schnell nicht zu Sat.1 zurückkehren. Dessen Neuauflage wird bekanntlich bald bei RTLzwei zu sehen sein.

"Britt - Der Talk", Montag bis Freitag um 16:00 Uhr, und "Mein Mann kann", Montag bis Freitag um 19:00 Uhr in Sat.1