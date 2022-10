am 21.10.2022 - 14:21 Uhr

Zudem hat der Verwaltungsrat zugestimmt, dass Sofie Donges weiterhin ARD Hörfunkkorrespondentin in Stockholm bleibt. Ihr Vertrag wird bis zum 31. März 2026 verlängert. Verlängert wird auch der Vertrag von Christian Blenker. Er bleibt ebenfalls bis Ende März 2026 ARD-Fernsehkorrespondent und Studioleiter in Stockholm. Zustimmung hat auch der Vorschlag des Intendanten bekommen, die 36-jährige Charlotte Horn ab 2023 für ein Jahr als ARD-Hörfunkkorrespondentin nach Neu Delhi zu entsenden. Sie soll die Nachfolge von Silke Diettrich antreten, die zum WDR zurückkehrt. Derzeit ist sie bereits als Vertretung in Neu Delhi.

Unterdessen hat der NDR-Verwaltungsrat den Entwurf des Wirtschaftsplans 2023 und die finanzrelevanten Teile des Entwurfs des Entwicklungsplans an den Finanzausschuss des Verwaltungsrates überwiesen. "Mit dem Wirtschaftsplan 2023 des NDR liegt ein solider Entwurf auf dem Tisch", sagte die Verwaltungsratsvorsitzende Karola Schneider. "Für die Gremien sind die Kriterien Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Nachhaltigkeit für die Diskussion maßgeblich. Diese Aspekte sind auf Grundlage des Staatsvertrages wesentlich bei den Beratungen im Verwaltungsrat."