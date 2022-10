Anfang 2023 startet in Sat.1 bekanntlich die neue und dreistündige Live-Show "Volles Haus", in die dann auch eine Talkshow mit Britt Hagedorn inkludiert sein soll. Schon am kommenden Montag läuft nun – noch außerhalb von "Volles Haus" die erste "Britt"-Folge, die um 16 Uhr die viele Jahre dort gezeigte Scripted Reality "Klinik am Südring" ablöst. Das Filmpool-Format verabschiedete sich von dem Sendeplatz entsprechend am Freitag; mit ungewöhnlich niedrigen Werten. 5,2 Prozent Marktanteil generierte die Sendung, die künftig um 15 Uhr im Sat.1-Programm beheimatet sein wird. Auf diesem Slot läuft sie bereits seit einigen Tagen ebenfalls – am Freitag reichte es hier nur für knapp fünf Prozent.

Verzichten müssen Fans auf die Sendung um 16 Uhr aber nicht. RTLzwei nimmt ab kommenden Montag ein sehr ähnliches Format zu dieser Zeit ins Programm – dann unter dem Namen "Südklinik am Ring". Dort wird dann "Hartz und herzlich" abgelöst, das seine Sache am Freitag mit durchschnittlich 5,8 Prozent bei den Umworbenen alles andere als schlecht machte. Zumindest war die Sozialreportage deutlich gefragter als die Vorabend-Soaps "Köln 50667" und "Berlin – Tag & Nacht", die mit 2,4 sowie 3,3 Prozent im Linearen wieder große Probleme hatten.



Zurück aber zu Sat.1, wo am Freitag auch "Doppelt kocht besser" letztmals auf bisherigem Slot lief. Die Show ist fortan schon um 18 Uhr zu sehen. Um 19 Uhr verabschiedete sich die Constantin-Produktion mit dem besten Wert seit zwei Wochen: 4,1 Prozent. Selbstverständlich ist diese Ausbeute nach wie vor viel zu wenig für die eigentlichen Ansprüche des Privatsenders. "Lenßen übernimmt" hatte die 18-Uhr-Stunde indes mit jeweils etwas mehr als sechs Prozent in der Zielgruppe bespielt.

Stark unterwegs in der Daytime war am Freitag derweil Vox. Sowohl "Mein Kind, dein Kind" um 14 Uhr als auch die "Shopping Queen" eine Stunde später erreichten etwas mehr als elf Prozent bei den Umworbenen. "Zwischen Tüll und Tränen" punktete um 17 Uhr mit 10,4 Prozent. Weiterhin keine Auswirkungen auf die "Galileo"-Quote hatten Joko und Klaas, die das Magazin auch am Freitag moderierten. Es kam auf 8,6 Prozent.