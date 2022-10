Zwei Spiele der Fußball-Bundesliga dürfen Pay-TV-Rechteinhaber pro Saison als eine Art Werbefenster nutzen und auch kostenlos im Free-TV zeigen - und genau das macht Sky mit einem Weiterverkauf der Rechte im Rahmen einer Kooperation zwischen Sky Deutschland und Sat.1. In dieser und der nächsten Saison werden insgesamt vier Matches, an denen Sky eigentlich die Rechte hält, auch bei Sat.1 gezeigt. Los geht es am Dienstag, 8. November mit dem 20.30-Uhr-Spiel des FC Bayern München gegen Werder Bremen.

"Durch die Vereinbarung mit Seven.One Entertainment machen wir das großartige Sky Bundesliga-Produkt und unsere hochwertige redaktionelle Berichterstattung der breiten Öffentlichkeit zugänglich", sagt Hans Gabbe, Senior Vice President Sports Rights & Commercialization Sky Deutschland, der auch von "Werbung in eigener Sache" spricht. Wenn es darum geht, Werbung für das Bundesliga-Paket bei Sky zu machen, stellt sich aber die Frage nach dem Zeitpunkt der Übertragung, schließlich zeigt Sky ab Mitte November und bis in den Januar WM-bedingt gar keinen Bundesliga-Fußball. Freuen wird man sich in jedem Fall aber über die Einnahmen des Rechte-Deals mit Seven.One.



Teil der Abmachung ist auch, dass Sky sein Bundesliga-Programm im Rahmen der Sat.1-Übertragung "umfassend promoten" kann. So wird etwa Wolff Fuss, der die Topspiele der Bundesliga bei Sky begleitet, für Sat.1 kommentieren. Er ist auch bei den Spielen im Einsatz, die Sat.1 direkt von der DFL erworben hat – dazu gehören unter anderem drei Freitags-Spiele, das nächste findet am 11. November, also drei Tage später, statt. "Die Kooperation ist ein dreifacher Gewinn – für die Fans, für Sky und für uns", sagt Alexander Rösner, der Sportchef von "ran".

"Wir bauen damit unsere Live-Berichterstattung von der Fußball-Bundesliga aus und freuen uns auf zwei weitere große Fußballabende in Sat.1. FC Bayern gegen Werder Bremen ist ein perfekter Auftakt in die 'ran Super-Sportwoche' mit zwei Mal Fußball-Bundesliga in Sat.1 und dem NFL Munich Game auf ProSieben, dem ersten offiziellen NFL-Spiel in Deutschland." Für Sky-Sportkunden ändert sich, abseits der nicht mehr gegebenen Exklusivität, nichts. Sky Sport Bundesliga wird das Bayern-Spiel gegen Bremen ganz normal und mit Kommentator Frank Buschmann übertragen. Es ist auch, wie üblich, Teil der Konferenzschaltung.