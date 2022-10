Ab Mittwoch kommender Woche gibt es beim Streamingdienst RTL+ eine neue Langzeit-Dokumentation rund um das Wirken von Ex-Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zu sehen, doch "Second Move Kills – 5 Jahre mit Jens Spahn" wird nicht das einzige Doku-Projekt sein, das der Streamer im elften Monat des Jahres neu startet. Für den 25. November wurde nun der Auftakt der Reihe "HipHop – The Future is Female" angekündigt. In sechs Folgen sollen in dieser Doku aufstrebende Rapperinnen begleitet werden.

Konkret geht es um Babyjoy, Lia Sahin, Eunique, Becks, Alicia Awa und Chan Le, die nach RTL-Angaben bestehende Strukturen in der HipHop-Branche aufbrechen würden. Thematisiert werden sollen unter anderem die Texte der Künstlerinnen und all das, was "die weibliche Seite" des HipHop auszeichne.



Die Produktion der Film Five GmbH lasse zudem auch sechs prominente Musikerinnen zu Wort kommen, die als Frauen in der Hip-Hop-Szene bereits Pionierarbeit geleistet haben: Sabrina Setlur, Nura, Kitty Kat, Jennifer Weist, Joy Denalane und Sookee.

Begleitet wird der Doku-Start beim Streamingdienst RTL+ mit einem Konzert im Berliner RTL Audio Center. Babyjoy, Eunique und Lia Sahin treten am Abend des Starttages dort auf.