Mit sehr kurzem zeitlichen Vorlauf hat Sportstreamingdienst DAZN den Start einer neuen Talkreihe auf seiner Plattform bekannt gegeben. Schon am Mittwoch dieser Woche und somit im Vorfeld des kommenden Champions-League-Spiels von Bayern München soll ein neues Talkformat namens "Inside Football" erscheinen, dass sich Strukturen und Hintergründen des Business widmen und auch Finanzthemen aus der Welt des runden Leders aufgreifen möchte.

"Die Faszination Fußball geht längst über den grünen Rasen hinaus - Inside Football blickt hinter die Kulissen und erklärt die Themen, die diesen Sport bewegen und verändern", sagt Alex Schlüter, der die Sendung für DAZN moderiert. Auch der als Kaderplaner bekannte Michael Reschke und Prof. Dr. Sascha Schmidt (Professor, Lehrstuhlinhaber und Leiter des Center for Sports and Management an der WHU – Otto Beisheim School of Management am Standort Düsseldorf) sollen ihre Expertise einbringen.



Schmidt sagt zum Start: "Wir richten einen Röntgenblick auf die wirtschaftlichen und sportlichen Hintergründe von Ligen, Clubs und Spielern. Um vergangene und zukünftige Entwicklungen einzuschätzen, orientieren wir uns an Zahlen, Daten, Fakten. Im Zentrum steht dabei immer, was aus Sicht des Fußballfans spannend und erklärungsbedürftig ist." Die erste Folge behandelt, passend zur Spielansetzung in der Königsklasse, den FC Barcelona, der vor allem in diesem Sommer rund um seine finanzielle Situation in den Medien für Aufmerksamkeit gesorgt hat.

Alle "Inside Football"-Folgen sollen aus dem DAZN-Space genannten Fußballstudio gesendet werden und eine Laufzeit zwischen 25 und 35 Minuten haben. Der Streamingdienst spricht von einem unregelmäßigen Erscheinungsrhythmus.