am 25.10.2022 - 16:42 Uhr

Jule Gölsdorf verstärkt das Nachrichten-Team der Seven.One Entertainment Group, das ab Januar die Produktion der Nachrichten für die Sender der Sendergruppe übernimmt. Ihren ersten Einsatz als Moderatorin der "Sat.1 Nachrichten" um 19:55 Uhr hat sie aber bereits in dieser Woche: Am Mittwoch und Donnerstagabend wird sie die Sendung präsentieren, die "ProSieben Newstime" hatte bereits vor einigen Wochen erstmals moderiert.

Zudem gehört sie schon seit dem Frühjahr 2021 zum Nachrichten-Team des "Sat.1 Frühstücksfernsehens", dem sie auch weiterhin erhalten bleibt - ebenso, wie sie auch weiterhin im NDR "NDR Info" sowie die Sendung "Bingo" moderiert. Gölsdorf hatte ihre journalistische Karriere 2003 bei den ZDF-Kindernachrichten "logo" begonnen, zwischen 2009 und 2021 war sie für den Nachrichtensender ntv im Einsatz.

Jule Gölsdorf: "Ich freue mich riesig, auch das Team der Abendnachrichten zu unterstützen! ProSieben und Sat.1 haben immer viel Mut und Engagement bewiesen, was politische Berichterstattung in der Primetime angeht. Der Start der eigenen Nachrichtenredaktion ab Januar ist die logische Konsequenz und extrem wichtig in diesen politisch herausfordernden Zeiten. Ich bin stolz, Teil dieses neuen, innovativen Teams zu sein."